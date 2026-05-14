В школах Беларуси появятся новые занятия 14.05.2026, 18:35

Чему будут учить.

Электросамокатов и других средств персональной мобильности (СПМ) на улицах становится все больше. И вместе с тем чаще происходят опасные ситуации на дорогах, в том числе с участием детей.

Именно поэтому белорусских школьников решили дополнительно учить правилам езды на таком транспорте.

Министерству образования и МВД уже поручили подготовить специальные материалы для школ с последними изменениями ПДД для велосипедистов и водителей СПМ. Об этом пишет abw.by.

Решение о подготовке таких материалов приняли на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине.

Тема безопасности детей на дорогах стала одной из ключевых. Чиновники пришли к выводу, что школьникам уже недостаточно просто знать Правила дорожного движения на базовом уровне.

Теперь им хотят рассказать об актуальных изменениях ПДД с учетом того, насколько популярными стали электросамокаты и другие СПМ.

При этом акцент обещают сделать на вполне практических вещах. Ребятам станут объяснять, где можно ездить, как правильно пересекать дорогу и почему дорожные знаки нельзя игнорировать.

Пока точно неизвестно, в каком формате будут проходить занятия. Возможно, речь идет об отдельных блоках на классных или информационных часах. Но не исключено, что для ребят подготовят и специальный курс.

