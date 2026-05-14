Куба согласилась рассмотреть предложение США о гуманитарной помощи 14.05.2026, 19:00

14 мая по Гаване прокатилась волна протестов.

Власти Кубы готовы рассмотреть предложение США о гуманитарной помощи на сумму $100 млн. Об этом сообщил глава МИД островного государства Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.

«Правительство Кубы не имеет практики отклонять иностранную помощь, предлагаемую из добрых намерений и с искренними целями сотрудничества, будь то двустороннего или многостороннего, — отметил Родригес Паррилья. — Мы готовы выслушать подробности предложения и узнать, как оно будет реализовано».

По словам главы МИД Кубы, у правительства острова есть также долгий и положительный опыт совместной работы с Католической церковью. Бруно Родригес Паррилья выразил надежду, что помощь будет свободна от политических маневров и попыток извлечь выгоду из «боли народа» Кубы. Вашингтон, добавил министр, также пока не уточнил, будет ли она предоставлена в денежной или материальной форме и сможет ли быстро удовлетворить насущные потребности населения в топливе, продовольствии и медикаментах.

Как утверждает министр, США впервые открыто объявили о предложении помощи. Тем не менее лучшая помощь, которую могли бы оказать американские власти, — прекращение энергетической и экономической блокады, ужесточенной как никогда прежде, подчеркнул глава МИД Кубы.

13 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил о предложении Кубе $100 млн гуманитарной помощи для населения. По его словам, ранее Вашингтон уже предлагал помощь, однако кубинские власти отказались. Бруно Родригес Паррилья тогда сообщал, что о первом предложении на Кубе «никто не знает». 14 мая по Гаване прокатилась волна протестов из-за отключений электроэнергии, вызванных американской блокадой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com