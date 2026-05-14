закрыть
14 мая 2026, четверг, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Николай Статкевич: Бело-красно-белый флаг занял прочное место в массовом сознании белорусов

1
  • 14.05.2026, 19:33
  • 1,030
Николай Статкевич: Бело-красно-белый флаг занял прочное место в массовом сознании белорусов
Николай Статкевич

Национальная символика вернется после первых настоящих выборов.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич в своем телеграм-канале написал, что «после освобождения обратил внимание на огромное количество официальных флагов, которыми обозначен буквально каждый столб и даже стены многих зданий».

«Понимаю, что это продолжительная рефлексия на 2020 год, когда бело-красно-белые флаги тоже были повсюду. Кажется, что власти не понимают разницы между инициативой граждан, реализованной их собственными усилиями и за свой счет, и государственным мероприятием, организованным государственными служащими за государственный счет», — пишет он.

Политик отмечает, что люди видят разницу и прекрасно понимают причины этого «массового обозначения».

«В результате его организаторы достигли противоположного от желаемого результата — официальные флаги только напоминают о тех, что были на их месте. Из-за жесткого преследования его носителей, флаг цветов исторического 900‑летнего герба наших земель едва ли не впервые занял прочное место в массовом сознании белорусов. И ничем его оттуда уже не вытравить. А чрезмерные попытки навязать другое будут только способствовать этому. У меня нет никакого сомнения, какой станет официальная символика Беларуси после первых же настоящих выборов», — заключает он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин