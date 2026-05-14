Николай Статкевич: Бело-красно-белый флаг занял прочное место в массовом сознании белорусов 1 14.05.2026, 19:33

Николай Статкевич

Национальная символика вернется после первых настоящих выборов.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич в своем телеграм-канале написал, что «после освобождения обратил внимание на огромное количество официальных флагов, которыми обозначен буквально каждый столб и даже стены многих зданий».

«Понимаю, что это продолжительная рефлексия на 2020 год, когда бело-красно-белые флаги тоже были повсюду. Кажется, что власти не понимают разницы между инициативой граждан, реализованной их собственными усилиями и за свой счет, и государственным мероприятием, организованным государственными служащими за государственный счет», — пишет он.

Политик отмечает, что люди видят разницу и прекрасно понимают причины этого «массового обозначения».

«В результате его организаторы достигли противоположного от желаемого результата — официальные флаги только напоминают о тех, что были на их месте. Из-за жесткого преследования его носителей, флаг цветов исторического 900‑летнего герба наших земель едва ли не впервые занял прочное место в массовом сознании белорусов. И ничем его оттуда уже не вытравить. А чрезмерные попытки навязать другое будут только способствовать этому. У меня нет никакого сомнения, какой станет официальная символика Беларуси после первых же настоящих выборов», — заключает он.

