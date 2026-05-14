В Беларуси изменили правила прохождения техосмотра 14.05.2026, 20:10

При покупке подержанного автомобиля проходить новый техосмотр больше не нужно.

В Беларуси изменили некоторые правила прохождения техосмотра транспорта, сообщила пресс-служба правительства.

Наиболее существенное нововведение — теперь при покупке подержанного автомобиля не нужно будет повторно проходить техосмотр, если на машину уже есть действующее разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Это значит, что новый владелец сможет пользоваться авто без дополнительной процедуры проверки.

Также изменили организацию, которая будет выдавать разрешения для работы диагностических станций — эти функции передаются Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

Кроме этого, отменяются ограничения по перечню юридических лиц, которые могут проводить испытания специального транспорта, например, рефрижераторов и изотермических фургонов.

В документе также содержатся другие технические и организационные изменения в системе техосмотра.

