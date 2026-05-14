14 мая 2026, четверг, 20:45
Хвалившего Путина премьера Антигуа и Барбуды обвинили во взятке $6 млн

  • 14.05.2026, 20:14
Гастон Браун

Во взяточничестве Гастона Брауна обвинила дочь российского миллиардера.

Дочь российского миллиардера Андрея Гурьева, Юлия Гурьева-Мотлохова, обвинила премьера Антигуа и Барбуды Гастона Брауна в «личном договоре о получении взятки в размере $6 млн» при продаже суперъяхты Alfa Nero, конфискованной властями страны, подав иск в суд Флориды. По версии истцов, продажа яхты Гурьевой была организована по цене примерно на $60 млн ниже ее предполагаемой рыночной стоимости, передает The Moscow Times.

Яхта находилась у берегов Антигуа, когда в феврале 2022 года началась война в Украине. Хотя на тот момент судно не было внесено в санкционные списки правительства США, власти Антигуа и Барбуды в течение нескольких месяцев не позволяли ему покинуть территориальные воды. В августе 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Гурьева и заявило, что он является частью группы «элит, связанных с Кремлем» и близким соратником Владимира Путина.

В июле 2024 года правительство Брауна продало яхту за $40 млн владельцам турецкой Yildirim Group — крупного строительного и судоходного конгломерата. Истцы оценивают стоимость судна примерно в $120 млн. Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт предлагал за неё $67 млн, однако сделка не состоялась.

Гурьева-Мотлохова обвинила чиновников Антигуа и Барбуды в организации коррупционной схемы с целью незаконного присвоения судна после его стоянки в порту Антигуа, а начала суды еще в 2023 году. Ее юристы заявили, что выявили признаки «широкомасштабной коррупции и незаконной деятельности» в администрации премьера Гастона Брауна, которые выходят далеко за рамки самой конфискации и продажи Alfa Nero. Одним из ключевых юристов команды Гурьевой-Мотлоховой является Дэвид Костелло из компании Boies Schiller Flexner. До прихода в фирму Костелло занимал должность заместителя генпрокурора (Deputy Solicitor General) штата Флорида.

Проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах Гурьева-Мотлохова заявляет, что имеет право на защиту со стороны ОАЭ в связи с предполагаемыми преступлениями, совершенными против нее за рубежом. Она намерена инициировать разбирательство в соответствии с уголовным кодексом арабской страны и добиться привлечения Брауна к ответственности.

Браун при этом делал заявления, которые критики считают пророссийскими, и был одним из немногих мировых лидеров, неоднократно посещавших Петербургский международный экономический форум. «Если бы я был украинским лидером, я бы не подвергал свой народ и свою страну разрушениям, которые сопровождают членство в НАТО», — говорил Браун. Он не верит, что Владимир Путин начал войну с целью аннексии украинской территории. По его мнению, президент РФ не приемлет соседства с НАТО.

