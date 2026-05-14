закрыть
14 мая 2026, четверг, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Борисовом на поле увидели сразу пять медведей

  • 14.05.2026, 20:41
Под Борисовом на поле увидели сразу пять медведей
Иллюстративное фото

Видеофакт.

Такую картину запечатлел один из белорусов и поделился видео в соцсетях. Ролик уже разошелся по пабликам, и многие комментаторы встревожились не на шутку, заметило издание «МогилевОнлайн».

«Это же… стая?.. Табун?.. Как называется такое количество медведей?» — удивился кто-то в Threads.

«Что-то их слишком много стало. Может, пора что-то с этим делать? Или дождемся, пока кого-нибудь они разорвут…» — высказал опасения другой пользователь.

В комментариях нашлись те, кто подтвердил, что количество медведей в этом районе действительно стало заметным.

Так, например, один человек признался, что видел сразу трех взрослых медведей возле деревни Неманица накануне, а еще один местный житель отчитался о том, что видел медведя рядом с деревней Новое Янчино, причем в полукилометре от автомобиля (это всё тоже в Борисовском районе).

Другие пользователи показали и рассказали, что встречают медведей в Витебской области и в других областях и районах Беларуси.

«Что-то по грибы в этом году расхотелось: то клещи, то медведи. Хорошие новости есть?» — оставил комментарий еще один белорус.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин