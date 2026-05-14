Под Борисовом на поле увидели сразу пять медведей
- 14.05.2026, 20:41
Видеофакт.
Такую картину запечатлел один из белорусов и поделился видео в соцсетях. Ролик уже разошелся по пабликам, и многие комментаторы встревожились не на шутку, заметило издание «МогилевОнлайн».
«Это же… стая?.. Табун?.. Как называется такое количество медведей?» — удивился кто-то в Threads.
«Что-то их слишком много стало. Может, пора что-то с этим делать? Или дождемся, пока кого-нибудь они разорвут…» — высказал опасения другой пользователь.
В комментариях нашлись те, кто подтвердил, что количество медведей в этом районе действительно стало заметным.
Так, например, один человек признался, что видел сразу трех взрослых медведей возле деревни Неманица накануне, а еще один местный житель отчитался о том, что видел медведя рядом с деревней Новое Янчино, причем в полукилометре от автомобиля (это всё тоже в Борисовском районе).
Другие пользователи показали и рассказали, что встречают медведей в Витебской области и в других областях и районах Беларуси.
«Что-то по грибы в этом году расхотелось: то клещи, то медведи. Хорошие новости есть?» — оставил комментарий еще один белорус.