Почти все крупнейшие компании России столкнулись с обвалом прибыли и выручки 14.05.2026, 20:49

Санкции работают.

Усиление санкций, высокие процентные ставки и повышение налогов уронили финансовые показатели почти всех крупнейших компаний России.

Три четверти «титанов» российского бизнеса по итогам 2025 года столкнулись с падением выручки и прибыли, либо ушли в убытки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетность компаний.

В сумме 28 крупнейших предприятий потеряли 16,7% выручки (она упала на 8,6 трлн рублей), 30,8% чистой прибыли (она упала на 1,9 трлн рублей) и 20,1% EBITDA (она сократилась на 3 трлн рублей).

Почти вчетверо по итогам года сократилась прибыль «Роснефти», в 2 раза — прибыль «Газпром нефти» и «Татнефти», а «Лукойл» получил 1,06 трлн рублей убытка впервые за три десятилетия своей истории.

Увеличили убытки угольные компании («Мечел» — в 2 раза, «Распадская» — на 28%); убыточными стали Магнитогорский метталургический комбинат и «Русал», а прибыли «Северстали» и НЛМК обвалились в 4,7 раза и в 2 раза соответственно.

На грани чистого убытка закончили год РЖД (прибыль монополии сократилась в 22 раза), 65% прибыли потерял «Аэрофлот». С чистым убытком закончили год крупнейшие транспортные операторы: «Совкомфлот», управляющий «теневым флотом» танкеров, потерял $648 млн, а группа Fesco — 3,2 млрд рублей.

Для компаний это означает, что наступает эпоха выживания, отмечает главный аналитик «Инго банка» Петр Арронет. Снижение показателей — прямое следствие ужесточения санкционного давления, дисконтов на сырье и сжатия внешних рынков сбыта, перечисляет он.

Ухудшение финансовых результатов крупных промышленных компаний напрямую связано с падением объемов производства в соответствующих отраслях, говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Например, выплавка стали по итогам года упала на 5%, а производство автомобилей — на 12%.

Из 28 основных отраслей промышленности прошлый год в минусе завершила 21. Добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%, металлургия просела на 2,1%, впервые за 15 лет начал сокращаться выпуск продуктов питания — на 0,5%.Тяжелее других ситуация — ситуация в отраслях, нацеленных на производство конечной и высокотехнологичной продукции, отмечает Чуркина.

Среди крупного бизнеса с годовой выручкой от 2 млрд рублей 156 тысяч компаний стали должниками по налогам, и за год их число увеличилось на 47%. Инвестиционная активность в промышленности сократилась до 16-летнего минимума, согласно опросу, который проводит ИНП РАН.

Согласно опросу РСПП, в прошлом году только 19% компаний продолжали инвестиции в обычном режиме. Каждая третья (33%) «существенно» их сократила, столько же — сократили «незначительно», а 15% полностью заморозили все проекты.

Многие градообразующие заводы, а также предприятия в моногородах уже перевели сотрудников на неполную занятость, а во второй половине 2026 года, вероятнее всего, будут вынуждены начать увольнения, говорил вице-президент РСПП Александр Мурычев: «Единственная видимая сегодня перспектива для многих предприятий — сокращение производства, сотрудников, а в самых критических ситуациях, к сожалению, и банкротство».

Падение прибылей бизнеса бьет по бюджету, который впервые с советских времен тратит каждый третий рубль на войну. По итогам января-апреля его дефицит увеличился до 5,8 трлн рублей и в 1,5 раза превысил годовой план. Из-за финансовых проблем компаний казна может недобрать в этом году 500 млрд рублей НДС и 100 млрд — налога на прибыль, писали эксперты Института Гайдара.

Повышение налогов для латания бюджетных дыр еще больше ухудшит экономику компаний. «Прибыли в 2026 продолжают падать, запаса прочности у многих частных компаний уже нет, малый бизнес „держится“ из последних сил, поэтому любые дополнительные сборы лишь усугубят положение, а кого-то и вовсе будет ждать банкротство», — предупреждает директор по инвестициям УК «Астра» Дмитрий Полевой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com