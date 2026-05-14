14 мая 2026, четверг, 22:15
Украина создаст «килл-зону» в Иране?

4
  14.05.2026, 21:04
  • 2,136
В Персидском заливе обсуждают идею.

Сооснователь компании Fire Point Денис Штилерман рассказал Financial Times , что дроны могут быть использованы для создания «килл-зоны» в Иране, подобной той, которую создали украинские военные на фронте против страны-агрессора России. Публикация вышла 14 мая.

По его словам, Украина способна организовать «зону поражения» глубиной до 200 км внутри территории Ирана и вдоль побережья, разместив в воздухе дежурящие ударные дроны. Аналогичную тактику, утверждает он, можно было бы применять и против российских нефтяных танкеров в Балтийском и Черном морях – при согласии западных партнеров.

Штилерман отметил, что страны Персидского залива заинтересовались этой концепцией, однако ожидают одобрения со стороны США. В Вашингтоне официально на инициативу пока не отреагировали.

Fire Point активно наращивает производство после полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину, отмечается в публикации. Компания выпускает дальнобойные дроны и крылатые ракеты, используемые для ударов по объектам в глубине российской территории, включая нефтяную инфраструктуру. По данным компании, около трети украинских ударов по целям в РФ осуществляются с помощью беспилотников Fire Point.

В компании также заявили, что в 2026 году вывели на орбиту два спутника и планируют запустить десятки новых аппаратов в 2027 году, чтобы снизить зависимость Украины от американских технологий и спутниковых систем.

