Der Spiegel: Украина за полгода вдвое нарастила уничтожение российской ПВО

  • 14.05.2026, 21:12
Ключевую роль играют дроны.

Украинские военные активно охотятся на российские системы противовоздушной обороны. Благодаря новым украинским разработкам Силы обороны в апреле уничтожить вдвое больше средств ПВО и радаров РФ, чем в октябре 2025 года.

Также возросло и количество точных ударов по тыловым целям. В марте Украина атаковала территорию России около 7000 беспилотников. Об этом пишет немецкий Der Spiegel.

Авторы публикации отмечают, что российские резервы постепенно исчерпываются. Это позволяет Украине наносить все больше ударов в глубоком тылу РФ.

Ключевую роль играют дроны FP-2, Hornet и Bulava. На последних километрах они действуют автономно: сканируют местность по картам и самостоятельно находят цель. Радиус действия — до 200 км за линией фронта.

Их главные цели — системы «Тор», «Бук» и С-300. Известно, что с января по апрель Украина нанесла 600 дроновых ударов на оккупированных территориях.

«Поэтому сейчас перед Москвой стоит стратегический выбор: защищать войска на фронте или прикрывать собственный тыл и промышленную инфраструктуру», — говорится в публикации.

Также журналисты сообщают, что Украина все чаще атакует нефтеперерабатывающие заводы и военные предприятия в глубине России. По подсчетам СМИ, только в апреле и мае было зафиксировано десятки ударов по нефтяной и промышленной инфраструктуре, находящихся за сотни и даже тысячи километров от фронта.

Кроме того, издание обращает внимание, что атаки украинских дронов меняют настроения и внутри России. В регионах РФ все чаще возникают воздушные тревоги и атаки, то россияне чувствуя себя незащищенными.

Издание предполагает, что Украина и дальше будет системно уничтожать ПВО и промышленность России. Зато компенсировать потери Москве будет сложно, поскольку системы ПВО являются дефицитными в мире, и со временем пробелы в оборонном щите РФ могут увеличиться.

Напомним, в ночь на 13 мая в Российской Федерации начался пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщили в сети. Губернатор подтвердил атаку дронов.

Также в ночь на 13 мая беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюцком районе прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар. После атаки в Тамани поднялся пожар в районе местного морского порта.

