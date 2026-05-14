Министр обороны Израиля осудил лидера «Барселоны» за флаг Палестины 14.05.2026, 20:17

Ламин Ямаль

Исраэль Кац обвинил Ламина Ямаля в подстрекательстве против Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил лучшего бомбардира «Барселоны» Ламина Ямаля в разжигании ненависти, после того как 18-летний футболист размахивал флагом Палестины во время чемпионского парада команды 11 мая.

Кац написал, что Ямаль решил заняться «подстрекательством против Израиля и разжиганием ненависти», пока его солдаты сражаются с палестинской группировкой ХАМАС.

«Любой, кто поддерживает подобные заявления, должен спросить себя: является ли это гуманным в его глазах? Является ли это моральным?», — написал Кац в соцсети X, призвав «Барселону» осудить действия футболиста.

Ямаль размахивал палестинским флагом в автобусе с открытым верхом во время парада в честь победы команды в чемпионате Испании. По данным местных властей, парад собрал около 750 тыс. человек, отмечает AP.

Ямаль исповедует ислам (отец футболиста из Марокко, а мать — из Экваториальной Гвинеи). После парада футболист опубликовал фотографию с флагом Палестины в Instagram.

