14 мая 2026, четверг, 20:45
Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы

  14.05.2026, 19:49
  • 1,634
Фото: РБК-Украина

Госсекретарь США впечатлен Вооруженными силами Украины.

Вооруженные силы Украины в настоящий момент являются «самыми сильными и могущественными» вооруженными силами во всей Европе, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

«Украинские вооруженные силы — самые сильные и мощные вооруженные силы во всей Европе. Это очевидно. Во многом благодаря помощи, которую они получили, а также благодаря опыту, полученному на поле боя», — заявил он.

Рубио также отметил, что война вынудила украинцев разработать новую тактику ведения боя, новые методы, оборудование и технологии. «Это впечатляет, без сомнения», — сказал он.

