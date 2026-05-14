Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы 14.05.2026, 19:49

Фото: РБК-Украина

Госсекретарь США впечатлен Вооруженными силами Украины.

Вооруженные силы Украины в настоящий момент являются «самыми сильными и могущественными» вооруженными силами во всей Европе, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

«Украинские вооруженные силы — самые сильные и мощные вооруженные силы во всей Европе. Это очевидно. Во многом благодаря помощи, которую они получили, а также благодаря опыту, полученному на поле боя», — заявил он.

Рубио также отметил, что война вынудила украинцев разработать новую тактику ведения боя, новые методы, оборудование и технологии. «Это впечатляет, без сомнения», — сказал он.

