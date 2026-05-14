В Индии сильный ветер поднял мужчину в воздух на полсотни метров
- 14.05.2026, 19:47
Видеофакт.
Порывистый ветер поднял мужчину на высоту около 50 метров в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет газета The Indian Express.
Человек в попытке удержаться на земле схватился за жестяной сарай. Однако сильный ветер снес постройку, а мужчину подбросило высоко в воздух. В результате он получил множественные травмы, тем не менее остался жив.
Еженедельный журнал India Today опубликовал видео, на котором запечатлен полет жителя Уттар-Прадеша.