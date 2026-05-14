В Индии сильный ветер поднял мужчину в воздух на полсотни метров 14.05.2026, 19:47

2,206

Видеофакт.

Порывистый ветер поднял мужчину на высоту около 50 метров в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом пишет газета The Indian Express.

Человек в попытке удержаться на земле схватился за жестяной сарай. Однако сильный ветер снес постройку, а мужчину подбросило высоко в воздух. В результате он получил множественные травмы, тем не менее остался жив.

Еженедельный журнал India Today опубликовал видео, на котором запечатлен полет жителя Уттар-Прадеша.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com