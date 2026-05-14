Сын Мадуро рассказал, как отец сидит в американской тюрьме 5 14.05.2026, 18:33

Друг Лукашенко находится в камере с 18 заключенными.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро, вывезенный в США в начале января, находится в общей камере с 18 другими заключенными в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Нью-Йорке, сообщил его сын Николас Мадуро Герра в интервью изданию Der Spiegel.

По словам Мадуро Герра, первое время отец содержался в одиночной камере, где каждое утро делал зарядку в течение часа и вел дневник, записывая все, что приходило ему в голову. Начиная с пасхальной недели его перевели в общую камеру. Примерно половина из 18 сокамерников говорят по-испански. Мадуро общается с ними, смотрит телевизор и изучает английский язык.

«С тех пор как его перевели, он звонит каждый вечер около семи», — рассказал Мадуро Герра. Сын также сообщил, что отец много читает Библию, а также книги, которые ему высылают через Amazon, включая венесуэльскую Конституцию, труды Симона Боливара, сочинения по метафизике, Шекспира и Эсхила. Мадуро интересуется в том числе литературой, которую изучает его 20-летняя внучка, учащаяся на художественном факультете.

Что касается здоровья, Мадуро Герра выразил обеспокоенность питанием отца. «Мой отец всегда очень правильно питался: много овощей, мало сахара. Сейчас он употребляет в основном углеводы, продукты глубокой переработки, слишком много соли», — сказал сын. Он также отметил, что Мадуро повредил колено во время задержания, когда американские солдаты прижали его к полу, но сейчас боль, по словам отца, уже не такая сильная.

Мадуро Герра сообщил, что в телефоне отца после задержания обнаружилась неотправленная аудиозапись, сделанная во время налета. «Он говорил, что падают бомбы, что венесуэльский народ должен продолжать борьбу, что наша родина никогда не станет колонией. Это было прощальное сообщение. Он думал, что умрет», — рассказал сын. По его словам, это первое интервью, в котором он делится этими сведениями.

Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» всего за два часа 20 минут в ночь на 3 января. Супругов обвинили в наркотерроризме, контрабанде наркотиков и хранении оружия.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com