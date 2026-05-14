14 мая 2026, четверг, 18:01
Испанец прославился тем, что идеально нарезает хамон

  • 14.05.2026, 17:49
Эрнесто Сориано стал настоящей звездой гастрономического мира.

В Испании Эрнесто Сориано стал настоящей звездой гастрономического мира — люди выстраиваются в очереди на свадьбах, турнирах и светских приемах, чтобы попробовать хамон, нарезанный его рукой, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

На турнире Madrid Open его палатка стала самым популярным местом VIP-зоны. Пока теннисисты выходили на корт, Сориано с хирургической точностью нарезал ломтики элитного «jamón ibérico», превращая процесс в почти спортивное шоу. Гости шутили, что его «удар» точнее, чем у игроков.

Сориано — ведущий мастер крупнейшего испанского производителя хамона Joselito. Его задача — не только резать дорогие окорока весом до 9 килограммов, но и объяснять гостям происхождение продукта и историю выдержки.

Хамон в Испании давно стал частью культуры и статуса. Сегодня его подают на элитных мероприятиях, а мастерство нарезчика оценивается почти так же высоко, как и само событие.

Сориано пришел в профессию в 15 лет и прошел путь от работы в семейной лавке до обслуживания королевских банкетов и музеев. Он признается, что получил травмы от многолетней работы, но не жалеет.

«Я больше всего люблю сам процесс нарезки», — говорит он.

На крупных событиях он управляет целой командой и лично контролирует подачу продукта, превращая хамон в гастрономическое шоу, где главным героем становится не спортсмен или гость, а идеально нарезанный ломтик.

