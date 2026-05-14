Украина создала лазер против дронов вместо ракет за миллионы долларов 14.05.2026, 18:29

Система поджигает корпус беспилотника за несколько секунд.

Украинская компания Celebra Tech разработала ИИ-лазер для борьбы с российскими дронами «Шахед», который может радикально изменить систему ПВО страны. Новый комплекс под названием «Тризуб» способен уничтожать беспилотники на расстоянии более пяти километров всего за несколько секунд, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

По данным разработчиков, лазер прожигает корпус дрона или броню за 3–4 секунды. Система использует искусственный интеллект для поиска и сопровождения целей, а также интегрирована с радарами и командными пунктами.

Появление «Тризуба» связано с огромной проблемой украинской ПВО: для уничтожения дешевых дронов стоимостью около $20–50 тысяч приходилось использовать ракеты Patriot PAC-3 по $3–5 миллионов за штуку. Даже более дешевые системы NASAMS и IRIS-T обходятся в сотни тысяч долларов за один перехват.

Российско-иранские дроны «Шахед» уже несколько лет регулярно атакуют украинские города. Жители говорят, что после характерного звука двигателя у них остается всего несколько секунд, чтобы спрятаться.

По информации украинских СМИ, испытания нового лазера находятся на финальной стадии. Разработчики утверждают, что система уже успешно поражала небольшие воздушные цели и элементы наведения.

Точные характеристики комплекса пока не раскрываются — неизвестны мощность лазера, система охлаждения и запас энергии. Однако эксперты уже называют проект одним из самых перспективных решений против массовых атак беспилотников.

