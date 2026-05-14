закрыть
14 мая 2026, четверг, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина создала лазер против дронов вместо ракет за миллионы долларов

  • 14.05.2026, 18:29
  • 1,558
Украина создала лазер против дронов вместо ракет за миллионы долларов

Система поджигает корпус беспилотника за несколько секунд.

Украинская компания Celebra Tech разработала ИИ-лазер для борьбы с российскими дронами «Шахед», который может радикально изменить систему ПВО страны. Новый комплекс под названием «Тризуб» способен уничтожать беспилотники на расстоянии более пяти километров всего за несколько секунд, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

По данным разработчиков, лазер прожигает корпус дрона или броню за 3–4 секунды. Система использует искусственный интеллект для поиска и сопровождения целей, а также интегрирована с радарами и командными пунктами.

Появление «Тризуба» связано с огромной проблемой украинской ПВО: для уничтожения дешевых дронов стоимостью около $20–50 тысяч приходилось использовать ракеты Patriot PAC-3 по $3–5 миллионов за штуку. Даже более дешевые системы NASAMS и IRIS-T обходятся в сотни тысяч долларов за один перехват.

Российско-иранские дроны «Шахед» уже несколько лет регулярно атакуют украинские города. Жители говорят, что после характерного звука двигателя у них остается всего несколько секунд, чтобы спрятаться.

По информации украинских СМИ, испытания нового лазера находятся на финальной стадии. Разработчики утверждают, что система уже успешно поражала небольшие воздушные цели и элементы наведения.

Точные характеристики комплекса пока не раскрываются — неизвестны мощность лазера, система охлаждения и запас энергии. Однако эксперты уже называют проект одним из самых перспективных решений против массовых атак беспилотников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин