закрыть
14 мая 2026, четверг, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что США и союзники планируют делать с Гренландией?

2
  • 14.05.2026, 18:14
Что США и союзники планируют делать с Гренландией?
Фото: Reuters

Регион крайне важен с военной и экономической точки зрения.

Вашингтон и союзники по НАТО разрабатывают комплексную стратегию по Гренландии, рассматривая остров как критически важный элемент безопасности Северной Атлантики и будущей арктической политики. Новый подход строится вокруг идеи «защищать, сдерживать, усиливать союзников и развивать», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

США считают Гренландию ключевой точкой раннего предупреждения ракетных угроз, а также важным узлом контроля за Северной Атлантикой и так важной точкой между Гренландией, Исландией и Великобританией. Также остров важен для космического наблюдения и военной инфраструктуры.

План предполагает расширение американского военного присутствия на основе соглашения с Данией 1951 года. Среди приоритетов — модернизация базы Питуффик, восстановление закрытых объектов и развертывание новых сенсоров противоракетной обороны. Также обсуждается круглогодичное использование авиации и беспилотников в регионе.

Отдельное внимание уделяется сдерживанию России и Китая. США и союзники намерены ужесточить контроль над инвестициями в арктические ресурсы, чтобы не допустить усиления влияния конкурентов в стратегических проектах. Параллельно НАТО планирует расширять операции в Арктике и сделать миссию Arctic Sentry постоянной.

Экономическая часть стратегии связана с редкоземельными металлами Гренландии. Вашингтон и Брюссель хотят стимулировать добычу через финансовые льготы, включая возможное признание Гренландии «внутренним источником» по американскому закону о военном производстве. Это откроет доступ к субсидиям и инвестициям.

Однако реализация плана осложняется высокой стоимостью проектов, суровым климатом и политической чувствительностью внутри самой Гренландии, где значительная часть населения поддерживает будущую независимость и настороженно относится к добыче ресурсов.

Эксперты подчеркивают, что стратегия должна одновременно укреплять военное присутствие, ограничивать влияние конкурентов и развивать экономику острова, иначе Арктика может стать зоной стратегического отставания Запада.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин