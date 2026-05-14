Что США и союзники планируют делать с Гренландией? 2 14.05.2026, 18:14

Фото: Reuters

Регион крайне важен с военной и экономической точки зрения.

Вашингтон и союзники по НАТО разрабатывают комплексную стратегию по Гренландии, рассматривая остров как критически важный элемент безопасности Северной Атлантики и будущей арктической политики. Новый подход строится вокруг идеи «защищать, сдерживать, усиливать союзников и развивать», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

США считают Гренландию ключевой точкой раннего предупреждения ракетных угроз, а также важным узлом контроля за Северной Атлантикой и так важной точкой между Гренландией, Исландией и Великобританией. Также остров важен для космического наблюдения и военной инфраструктуры.

План предполагает расширение американского военного присутствия на основе соглашения с Данией 1951 года. Среди приоритетов — модернизация базы Питуффик, восстановление закрытых объектов и развертывание новых сенсоров противоракетной обороны. Также обсуждается круглогодичное использование авиации и беспилотников в регионе.

Отдельное внимание уделяется сдерживанию России и Китая. США и союзники намерены ужесточить контроль над инвестициями в арктические ресурсы, чтобы не допустить усиления влияния конкурентов в стратегических проектах. Параллельно НАТО планирует расширять операции в Арктике и сделать миссию Arctic Sentry постоянной.

Экономическая часть стратегии связана с редкоземельными металлами Гренландии. Вашингтон и Брюссель хотят стимулировать добычу через финансовые льготы, включая возможное признание Гренландии «внутренним источником» по американскому закону о военном производстве. Это откроет доступ к субсидиям и инвестициям.

Однако реализация плана осложняется высокой стоимостью проектов, суровым климатом и политической чувствительностью внутри самой Гренландии, где значительная часть населения поддерживает будущую независимость и настороженно относится к добыче ресурсов.

Эксперты подчеркивают, что стратегия должна одновременно укреплять военное присутствие, ограничивать влияние конкурентов и развивать экономику острова, иначе Арктика может стать зоной стратегического отставания Запада.

