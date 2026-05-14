Синнер побил рекорд Джоковича по победам на турнирах «Мастерс» 14.05.2026, 18:31

Янник Синнер

На счету итальянского теннисиста 32 победы подряд.

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил рекорд по числу одержанных подряд побед на турнирах ATP серии «Мастерс».

В четвертьфинале турнира «Мастерс» в Риме итальянец обыграл российского теннисиста Андрея Рублева. Эта победа стала для Синнера 32-й подряд на турнирах ATP 1000. В полуфинале он встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Мартин Ландалусе (Испания).

24-летний Синнер побил рекорд сербского теннисиста Новака Джоковича, который в 2011 году выигрывал 31 раз подряд.

Синнер выиграл пять «Мастерсов» подряд — рекорд с момента появления этой категории в 1990 году. Он победил на всех «тысячниках» в 2026 году в Индиан‑Уэллсе, Майами, Монте‑Карло и Мадриде, а также завоевал титул на последнем «Мастерсе» прошлого сезона в Париже.

Последнее поражение на турнирах этого уровня итальянец потерпел в Шанхае (с 29 сентября по 12 октября 2025 года), когда снялся с матча третьего круга серии «Мастерс» из‑за судорог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com