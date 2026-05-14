В Беларуси за политику задержали студентку из Ирана
- 14.05.2026, 17:44
Она высказывалась о ситуации на родине.
Учащуюся в Беларуси иранскую студентку Хадидже Ходадади арестовали на 14 суток. Об этом сообщает Manoto News.
По информации издания, девушку задержали после публикаций в Telegram, где она высказывалась о ситуации в Иране. Как утверждает медиа, поводом для задержания могло стать вмешательство посольства Исламской Республики. Впоследствии студентку приговорили к административному аресту сроком на две недели.
По словам близких Ходадади, освободить ее должны были 10 мая, однако она до сих пор остается под стражей. При этом ее дальнейшее обучение и статус пребывания в Беларуси пока остаются неясными.
Также, как отмечает издание, во время ареста девушка была лишена возможности связаться с друзьями и не имела доступа к адвокату.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، خاطره خدادادی، دانشجوی رشته دندانپزشکی در بلاروس، پس از اظهار نظر درباره مسائل ایران در یک کانال تلگرامی، با دخالت سفارت جمهوری اسلامی بازداشت و به ۱۴ روز زندان محکوم شده است.— اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) May 14, 2026
به گفته نزدیکان او، قرار بود دهم اردیبهشت آزاد شود، اما…