Украинцы уничтожили российские РЛС «Ястреб» и ЗРК «Тор» под Белгородом
- 14.05.2026, 17:18
Что еще попало под удар беспилотников?
13 мая и в ночь на 14 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Крупные потери оккупанты понесли на территории Белгородской области. В районе Старого Оскола поражен зенитный ракетный комплекс «Тор», а в районе Новоселовки - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Ястреб».
«Поражен мобильный комплекс связи «Редут-2УС» в районе Фроловского в Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области», - говорится в сообщении.
Под ударом Сил обороны такжеоказался склад материально-технических средств противника в Перевальном на временно оккупированной территории Крыма и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.