14 мая 2026, четверг, 17:43
Украинцы уничтожили российские РЛС «Ястреб» и ЗРК «Тор» под Белгородом

  • 14.05.2026, 17:18
Что еще попало под удар беспилотников?

13 мая и в ночь на 14 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Крупные потери оккупанты понесли на территории Белгородской области. В районе Старого Оскола поражен зенитный ракетный комплекс «Тор», а в районе Новоселовки - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Ястреб».

«Поражен мобильный комплекс связи «Редут-2УС» в районе Фроловского в Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области», - говорится в сообщении.

Под ударом Сил обороны такжеоказался склад материально-технических средств противника в Перевальном на временно оккупированной территории Крыма и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.

Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
Дальше начинается невидимое
