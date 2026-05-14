Главари иранского режима готовятся бежать в Россию

Главари иранского режима готовятся бежать в Россию1
- 14.05.2026, 16:40
Возможен ли «сирийский сценарий»?
На фоне срыва переговоров между США и Ираном в экспертной среде все чаще обсуждают возможный побег представителей иранской элиты в Россию по «сирийскому сценарию», пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).
Как заявил аналитик по Ближнему Востоку Саид Голкар, часть высокопоставленных фигур режима может попытаться укрыться в Москве, если ситуация в стране продолжит ухудшаться. По его словам, подобный вариант уже рассматривался после бегства бывшего лидера Сирии Башара Асада и его окружения из Сирии.