Главари иранского режима готовятся бежать в Россию 1 14.05.2026, 16:40

Возможен ли «сирийский сценарий»?

На фоне срыва переговоров между США и Ираном в экспертной среде все чаще обсуждают возможный побег представителей иранской элиты в Россию по «сирийскому сценарию», пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

Как заявил аналитик по Ближнему Востоку Саид Голкар, часть высокопоставленных фигур режима может попытаться укрыться в Москве, если ситуация в стране продолжит ухудшаться. По его словам, подобный вариант уже рассматривался после бегства бывшего лидера Сирии Башара Асада и его окружения из Сирии.

