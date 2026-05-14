закрыть
14 мая 2026, четверг, 17:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главари иранского режима готовятся бежать в Россию

1
  • 14.05.2026, 16:40
  • 2,164
Главари иранского режима готовятся бежать в Россию

Возможен ли «сирийский сценарий»?

На фоне срыва переговоров между США и Ираном в экспертной среде все чаще обсуждают возможный побег представителей иранской элиты в Россию по «сирийскому сценарию», пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

Как заявил аналитик по Ближнему Востоку Саид Голкар, часть высокопоставленных фигур режима может попытаться укрыться в Москве, если ситуация в стране продолжит ухудшаться. По его словам, подобный вариант уже рассматривался после бегства бывшего лидера Сирии Башара Асада и его окружения из Сирии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин