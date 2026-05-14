Южная Корея готовится брать на службу в армию роботов 14.05.2026, 16:23

Демографическая ситуация стала стимулом к развитию технологий.

Южная Корея сталкивается с нарастающим военным кризисом, вызванным демографическим спадом. Из-за рекордно низкой рождаемости численность армии сократилась примерно на 20% за шесть лет и сейчас составляет около 450 тысяч человек. Власти ищут способы компенсировать нехватку личного состава, и одним из ключевых кандидатов становится Hyundai Motor Group, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Компания, известная прежде всего как автопроизводитель, активно развивает направление робототехники. Многие ее разработки уже сегодня могут быть адаптированы под военные задачи. Логистические роботы, созданные для доставки грузов, могут использоваться для снабжения подразделений на передовой. Экзоскелеты, предназначенные для рабочих на производстве, способны усилить физические возможности солдат.

Роботы Boston Dynamics, принадлежащей Hyundai, уже применяются в промышленности и спасательных операциях. Четвероногий робот Spot может выполнять задачи разведки и наблюдения, а гуманоидный Atlas рассматривается как потенциальная платформа для сложных миссий, включая сбор информации на поле боя.

Hyundai уже тестирует роботизированные системы на своих судостроительных предприятиях и передает беспилотные устройства государственным службам, включая пожарные подразделения. Таким образом, граница между автомобилестроением, высокими технологиями и оборонной промышленностью постепенно стирается.

Эксперты отмечают, что демографический кризис в Южной Корее может ускорить трансформацию оборонного сектора, где роботы станут не вспомогательным инструментом, а полноценной частью военной инфраструктуры.

