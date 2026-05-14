Генерал-майор СБУ: Лукашенко боится реальной войны 14.05.2026, 16:25

Режим понимает, что будет пройдена точка невозврата.

Есть ли у Путина планы на армию Лукашенко? Такой вопрос сайт Charter97.org задал генерал-майору СБУ в запасе Виктору Ягуну:

— Да, и они существуют давно. Для Кремля Беларусь — это стратегический военный плацдарм, буфер против НАТО, территория для размещения российских систем вооружения, элемент давления на Украину, часть единой оборонной архитектуры так называемого союзного государства.

Путину белорусская армия нужна не столько как самостоятельная ударная сила, сколько как вспомогательный инструмент.

Наиболее вероятные роли: прикрытие северного направления, отвлечение украинских резервов от фронта на востоке и юге, совместная охрана границы, размещение российских войск и ракет, участие в гибридных операциях, возможное обеспечение второго эшелона в случае крупной войны РФ с НАТО.

Кроме того, Кремль заинтересован в постепенном поглощении белорусского военного суверенитета. Уже сейчас системы ПВО, обучение, штабы, учения и часть командных механизмов глубоко интегрированы с РФ.

Но есть важный нюанс: Лукашенко пытается сохранить контроль над собственной армией как над последним гарантом личной власти. Именно поэтому он балансирует между демонстрацией полной верности Москве и нежеланием отправлять войска в реальную войну. Он понимает, что прямое участие белорусской армии в масштабном конфликте может стать для его режима точкой невозврата.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com