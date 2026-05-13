Генерал-майор СБУ: Война может стать для Лукашенко точкой невозврата 5 13.05.2026, 11:06

Участие белорусской армии в боевых действиях способно взорвать режим изнутри.

После возвращения с парада в Москве Лукашенко провел совещание с военными и при СМИ заявил, что Беларусь должна готовиться к войне. При этом диктатор так и не уточнил, с кем именно собирается воевать.

С кем собрался воевать Лукашенко и зачем он сделал это заявление? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Заявление Лукашенко о том, что Беларусь должна «готовиться к войне», — это не столько сигнал о неминуемом вступлении Минска в крупный конфликт, сколько элемент сразу нескольких политических и военных задач.

Во-первых, это часть общей российско-белорусской стратегии психологического давления на соседей и собственное население. После визита в Москву и демонстративного участия в российских мероприятиях Лукашенко фактически синхронизировал риторику с Кремлем. Для него важно показать Путину абсолютную лояльность и готовность оставаться частью единого военно-политического пространства с РФ.

Во-вторых, подобные заявления — это инструмент внутреннего контроля. Белорусский режим после 2020 года живет в логике постоянной угрозы: угрозы протестов, «цветной революции», диверсий, внешнего давления. Поэтому тезис «страна в опасности» позволяет оправдывать милитаризацию, усиление спецслужб, расширение полномочий армии и дальнейшее закручивание гаек внутри страны.

С кем реально может «воевать» Беларусь? Формально в белорусской пропаганде традиционно фигурируют: Украина, Польша, страны Балтии, НАТО в целом.

Но объективно Минск не заинтересован в прямой войне ни с одним из соседей. Лукашенко прекрасно понимает: самостоятельный военный конфликт против любого члена НАТО означает катастрофу для режима, а открытое вторжение в Украину создает риск внутреннего кризиса уже внутри белорусской армии и общества.

— Что сегодня представляет собой белорусская армия?

— Армия Беларуси — это относительно компактные вооруженные силы численностью примерно 45–50 тысяч военнослужащих плюс резерв. Ее сильные стороны: хорошая сохранность советской инфраструктуры, высокий уровень дисциплины по постсоветским меркам, развитая система ПВО, тесная интеграция с российской армией, наличие подготовленных подразделений спецопераций.

Однако есть и критические ограничения. Белорусская армия никогда не вела современной полномасштабной войны. У нее практически отсутствует реальный боевой опыт. Значительная часть техники — модернизированное, но все же советское наследие. Логистика, авиация, разведка и ударные возможности сильно зависят от России.

Главная проблема — мотивация. В отличие от российской системы, белорусское общество не демонстрирует массовой готовности воевать. По многим признакам, значительная часть офицеров и военнослужащих крайне скептически относится к перспективе участия в войне против Украины. Именно поэтому Лукашенко с 2022 года максимально избегал прямого втягивания своей армии в боевые действия.

— Способна ли армия Беларуси вообще воевать с кем-то из соседей?

— Для самостоятельной наступательной войны — крайне ограниченно. Против Украина белорусская армия могла бы создать локальную угрозу на границе, отвлекать украинские силы, обеспечивать плацдармы, логистику или ракетную инфраструктуру РФ. Но вести успешную глубокую наступательную операцию без российской армии она не способна.

Против стран НАТО ситуация еще сложнее. Даже Польша по совокупному потенциалу существенно превосходит Беларусь. А конфликт с альянсом автоматически означает столкновение с гораздо более мощной коалицией.

— Есть ли у Путина планы на армию Лукашенко и какую роль он может ей отвести?

— Да, и они существуют давно. Для Кремля Беларусь — это стратегический военный плацдармб буфер против НАТО, территория для размещения российских систем вооружения, элемент давления на Украину, часть единой оборонной архитектуры так называемого союзного государства.

Путину белорусская армия нужна не столько как самостоятельная ударная сила, сколько как вспомогательный инструмент.

Наиболее вероятные роли: прикрытие северного направления, отвлечение украинских резервов от фронта на востоке и юге, совместная охрана границы, размещение российских войск и ракет, участие в гибридных операциях, возможное обеспечение второго эшелона в случае крупной войны РФ с НАТО.

Кроме того, Кремль заинтересован в постепенном поглощении белорусского военного суверенитета. Уже сейчас системы ПВО, обучение, штабы, учения и часть командных механизмов глубоко интегрированы с РФ.

Но есть важный нюанс: Лукашенко пытается сохранить контроль над собственной армией как над последним гарантом личной власти. Именно поэтому он балансирует между демонстрацией полной верности Москве и нежеланием отправлять войска в реальную войну. Он понимает, что прямое участие белорусской армии в масштабном конфликте может стать для его режима точкой невозврата.

