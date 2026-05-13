Дорога к Беловежской пуще станет музыкальной 13.05.2026, 11:37

Будет звучать хит «Песняров».

Дорога к Беловежской пуще станет музыкальной, сообщил телеграм-канал «#1регион».

Так на трассе Брест — Каменец — «Беловежская пуща» создают музыкальный участок. Для этого укладывают новый асфальт протяженностью 700 метров. При его проезде в салоне авто будет звучать мелодия — хит «Песняров» — «Беловежская пуща».

