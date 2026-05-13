Обувная фабрика «Неман» — на грани банкротства 1 13.05.2026, 12:22

С заявлением в суд фабрика обратилась сама.

Один из старейших производителей обуви в Беларуси — фабрика «Неман» — оказался на грани банкротства. Экономический суд Гродненская область уже начал производство по делу о финансовой несостоятельности предприятия. Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Фабрика «Неман» работает с 1939 года и специализируется на выпуске детской обуви. Для многих белорусов предприятие известно благодаря классическим детским сандалиям, знакомым еще с советских времен.

С заявлением о начале процедуры в суд обратилось само предприятие.

Сейчас для фабрики «Неман» введен защитный период — специальная процедура, в рамках которой временный управляющий должен оценить возможность восстановления платежеспособности компании и определить, можно ли избежать банкротства.

Этот этап продлится до 1 июня.

Согласно материалам суда, просроченная кредиторская задолженность предприятия составляет около 4,253 млн рублей. Из этой суммы примерно 3,17 млн — долги перед кредиторами, еще 1,082 млн — обязательства по кредитам и займам.

Кроме того, в отношении фабрики «Неман» уже возбуждено 54 исполнительных производства. Общая сумма требований по ним превышает 1,423 млн рублей, а также включает 22,9 тысячи евро и 94,1 тысячи украинских гривен.

При этом стоимость имущества предприятия оценивается примерно в 14,1 млн рублей. В эту сумму входит и готовая продукция на складах стоимостью более 5,2 млн рублей.

Однако свободных денежных средств у «Неман» практически не осталось — всего около 22 тысяч рублей.

Для «Неман» уже подготовлен предварительный план санации, который предусматривает меры по финансовому оздоровлению. До обращения в суд руководство предприятия также предпринимало попытки самостоятельно стабилизировать положение.

