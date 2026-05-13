Сербия начала первые в истории совместные учения с НАТО 13.05.2026, 13:11

Маневры продлятся до 23 мая.

Сербия приступила к первым в своей истории совместным военным учениям с НАТО, которые продлятся до 23 мая, сообщило Министерство обороны республики. По его данным, в маневрах примут участие в общей сложности 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом мероприятий будут следить наблюдатели из нескольких стран Североатлантического альянса, в том числе из США, Великобритании, Франции и Германии. Учения пройдут на полигоне Боровац рядом с городом Буяновац на юге страны. Они носят тактический характер, а их целью является обмен опытом.

«В ходе двухнедельных полевых учений будут отработаны тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях, такие как обеспечение безопасности базы, работа на контрольно-пропускных пунктах, контроль массовых скоплений людей и городские бои», — отметили в сербском военном ведомстве. Там также добавили, что маневры представляют собой продолжение «взаимовыгодного, конкретного и прозрачного сотрудничества между Сербией и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». При этом в ведомстве подчеркнули, что Североатлантический альянс с уважением относится к военному нейтралитету страны.

О том, что Сербия проведет совместные учения с НАТО, президент республики Александр Вучич заявил в марте, представляя национальную стратегию развития. Он подчеркнул, что военные учения будут способствовать «сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны». При этом он отметил, что Белград «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми».

В марте 2022 года Вучич говорил, что Сербия не вступит в НАТО, поскольку помнит о бомбардировках Югославии. 24 марта 1999 года НАТО без санкции Совбеза ООН начало военную операцию «Союзная сила» против страны. Ее причиной официально стал отказ югославского правительства от мирного урегулирования конфликта, что не позволяло остановить военные преступления и этнические чистки. Бомбардировки сербских городов длились 78 дней, до 10 июня 1999 года. По данным Белграда, жертвами бомбежек стали порядка 2 тыс. человек. Также, согласно оценке сербских властей, Североатлантический альянс нанес ущерб стране на $542 млрд.

