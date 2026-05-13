На Гомельщину залетели минимум шесть российских дронов 13.05.2026, 13:29

Первый такой случай произошел около 08:40.

Во время массированной воздушной атаки России по городам Украины утром 13 мая были зафиксированы очередные случаи нарушения воздушного пространства Беларуси, а именно Гомельщины, сообщает «Флагшток».

По данным украинского мониторингового канала «Рында мониторит», первый такой случай произошел около 08:40: один БпЛА через Любеч в Черниговской области вылетел в сторону Брагина.

В 09:23 этот же канал сообщил, что дрон движется через Брагин в сторону Хойников (вероятно, тот же самый).

Затем, около10:00, сразу 5 БпЛА маневрировали в районе Полесского радиационно-экологического заповедника. Вскоре канал проинформировал, что 3 дрона направляются курсом на Брагин, а 2 — курсом на Хойники.

То, что российские беспилотники фиксировались вблизи Брагина и Хойников, подтверждали и другие мониторинговые каналы.

Таким образом, предположительно, утром 13 мая как минимум 6 российских БпЛА залетели на Гомельщину. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com