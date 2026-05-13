На Гомельщину залетели минимум шесть российских дронов
- 13.05.2026, 13:29
Первый такой случай произошел около 08:40.
Во время массированной воздушной атаки России по городам Украины утром 13 мая были зафиксированы очередные случаи нарушения воздушного пространства Беларуси, а именно Гомельщины, сообщает «Флагшток».
По данным украинского мониторингового канала «Рында мониторит», первый такой случай произошел около 08:40: один БпЛА через Любеч в Черниговской области вылетел в сторону Брагина.
В 09:23 этот же канал сообщил, что дрон движется через Брагин в сторону Хойников (вероятно, тот же самый).
Затем, около10:00, сразу 5 БпЛА маневрировали в районе Полесского радиационно-экологического заповедника. Вскоре канал проинформировал, что 3 дрона направляются курсом на Брагин, а 2 — курсом на Хойники.
То, что российские беспилотники фиксировались вблизи Брагина и Хойников, подтверждали и другие мониторинговые каналы.
Таким образом, предположительно, утром 13 мая как минимум 6 российских БпЛА залетели на Гомельщину. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.