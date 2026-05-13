НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины

НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины3
- 13.05.2026, 14:16
- 1,460
Завод был атакован по меньшей мере трижды.
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России после серии украинских атак полностью прекратил работу.
Об этом сообщает Reuters.
7 мая украинские беспилотники атаковали «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» - один из крупнейших заводов России, расположенный примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. В результате удара возник пожар и повреждения оборудования.
После этого завод полностью остановил переработку нефти.
Источники в отрасли сообщили, что после удара срочно вывели из работы три основные установки первичной переработки сырой нефти. Кроме того, остановлена часть вторичных установок.
Один из блоков - CDU-4 - не работал еще с 30 апреля, из-за предыдущей атаки дрона.
Сколько продлится ремонт
По данным источников, восстановительные работы могут занять несколько недель. «Лукойл», которому принадлежит завод, на запрос о комментарии не ответил.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил, что в пятницу беспилотники атаковали промышленные объекты в регионе, однако не уточнил, какое именно предприятие пострадало.
Что производил завод
В 2024 году «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» переработал около 12,6 миллиона тонн нефти. Среди продукции:
2 миллиона тонн бензина;
5,3 миллиона тонн дизельного топлива;
700 000 тонн кокса;
200 000 тонн мазута.
Завод обеспечивал топливом как гражданский сектор, так и потребности армии.
Цель таких ударов - сократить поступления в российский бюджет и ослабить военный потенциал Москвы. Кроме того, Кремль вынужден тратить миллиарды на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.
В ночь на 8 мая специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли третий удар по тому же НПЗ и нефтеперекачивающей станции «Пермь» - ключевому узлу, через который нефть распределяется в четырех направлениях.
А 13 мая в соседнем Башкортостане вспыхнула ЛПДС «Нурлино» - один из крупнейших нефтетранспортных узлов «Транснефти»; причины пожара пока не установлены.