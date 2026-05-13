13 мая 2026, среда, 15:31
  13.05.2026, 14:16
НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины

Завод был атакован по меньшей мере трижды.

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России после серии украинских атак полностью прекратил работу.

Об этом сообщает Reuters.

7 мая украинские беспилотники атаковали «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» - один из крупнейших заводов России, расположенный примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. В результате удара возник пожар и повреждения оборудования.

После этого завод полностью остановил переработку нефти.

Источники в отрасли сообщили, что после удара срочно вывели из работы три основные установки первичной переработки сырой нефти. Кроме того, остановлена часть вторичных установок.

Один из блоков - CDU-4 - не работал еще с 30 апреля, из-за предыдущей атаки дрона.

Сколько продлится ремонт

По данным источников, восстановительные работы могут занять несколько недель. «Лукойл», которому принадлежит завод, на запрос о комментарии не ответил.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил, что в пятницу беспилотники атаковали промышленные объекты в регионе, однако не уточнил, какое именно предприятие пострадало.

Что производил завод

В 2024 году «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» переработал около 12,6 миллиона тонн нефти. Среди продукции:

2 миллиона тонн бензина;

5,3 миллиона тонн дизельного топлива;

700 000 тонн кокса;

200 000 тонн мазута.

Завод обеспечивал топливом как гражданский сектор, так и потребности армии.

Цель таких ударов - сократить поступления в российский бюджет и ослабить военный потенциал Москвы. Кроме того, Кремль вынужден тратить миллиарды на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.

В ночь на 8 мая специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли третий удар по тому же НПЗ и нефтеперекачивающей станции «Пермь» - ключевому узлу, через который нефть распределяется в четырех направлениях.

А 13 мая в соседнем Башкортостане вспыхнула ЛПДС «Нурлино» - один из крупнейших нефтетранспортных узлов «Транснефти»; причины пожара пока не установлены.

