НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины 3 13.05.2026, 14:16

1,460

Завод был атакован по меньшей мере трижды.

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России после серии украинских атак полностью прекратил работу.

Об этом сообщает Reuters.

7 мая украинские беспилотники атаковали «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» - один из крупнейших заводов России, расположенный примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. В результате удара возник пожар и повреждения оборудования.

После этого завод полностью остановил переработку нефти.

Источники в отрасли сообщили, что после удара срочно вывели из работы три основные установки первичной переработки сырой нефти. Кроме того, остановлена часть вторичных установок.

Один из блоков - CDU-4 - не работал еще с 30 апреля, из-за предыдущей атаки дрона.

Сколько продлится ремонт

По данным источников, восстановительные работы могут занять несколько недель. «Лукойл», которому принадлежит завод, на запрос о комментарии не ответил.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил, что в пятницу беспилотники атаковали промышленные объекты в регионе, однако не уточнил, какое именно предприятие пострадало.

Что производил завод

В 2024 году «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» переработал около 12,6 миллиона тонн нефти. Среди продукции:

2 миллиона тонн бензина;

5,3 миллиона тонн дизельного топлива;

700 000 тонн кокса;

200 000 тонн мазута.

Завод обеспечивал топливом как гражданский сектор, так и потребности армии.

Цель таких ударов - сократить поступления в российский бюджет и ослабить военный потенциал Москвы. Кроме того, Кремль вынужден тратить миллиарды на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.

В ночь на 8 мая специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли третий удар по тому же НПЗ и нефтеперекачивающей станции «Пермь» - ключевому узлу, через который нефть распределяется в четырех направлениях.

А 13 мая в соседнем Башкортостане вспыхнула ЛПДС «Нурлино» - один из крупнейших нефтетранспортных узлов «Транснефти»; причины пожара пока не установлены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com