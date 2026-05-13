Более чем у половины россиян не оказалось денег на отпуск 4 13.05.2026, 14:24

А трети не хватает на еду.

Более половины россиян оказались без денег на отдых перед началом сезона отпусков. Около трети (30%) признались, что еще не начали копить на поездку, а 28% заявили, что у них никогда не получается откладывать на отдых. Это следует из опроса сервиса «Пакет» от X5, результаты которого приводит «Газета.ру». Также 26% респондентов сообщили, что накопили меньше, чем рассчитывали, 12% — ровно столько, сколько хотели, а 4% — больше, чем планировали.

Среди тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги за 2–7 месяцев до поездки, 27% — более чем за 7 месяцев, а 12% — за 1–4 недели. Более трети опрошенных (37%) активно экономят перед отпуском, а 16% — немного сокращают повседневные расходы. Около половины респондентов (48%) в этот период чаще обращают внимание на выгодные предложения. Кроме того, 31% россиян стараются заранее планировать покупки и избегать спонтанных трат, а 28% — сравнивают цены в разных магазинах.

Для оптимизации расходов россияне откладывают крупные покупки (59%) и чаще готовят дома (42%). Еще 18% опрошенных сокращают покупки напитков навынос, а 14% — реже пользуются сервисами доставки. Также 38% россиян выбирают более бюджетные аналоги привычных брендов.

Ранее опрос компании «Актион Бухгалтерия» показал, что на протяжении последнего года более 38% россиян не сделали никаких сбережений и накоплений. В свою очередь те, кто копил деньги, откладывали не более 10 тыс. руб. в месяц. Главной причиной отсутствия накоплений россияне назвали нехватку денег на фоне обязательных расходов. Также опрос «инФОМа», проведенный в ноябре 2025 года, выявил, что у 65% россиян нет сбережений на случай лишения основного дохода. Показатель оказался рекордным с декабря 2021 года.

Между тем в правительстве заявили, что рост реальных располагаемых доходов россиян после начала войны с Украиной стал рекордным за последние 20 лет и составил 26,1% за три года. Однако, согласно опросу Gallup, треть россиян (31%) жалуются, что им не хватает денег на еду, а 39% сообщают об ухудшении экономической ситуации в своих регионах.

Главной бедой для российских потребителей стала инфляция: хотя Росстат оценивает рост цен за 2022-25 годы лишь в 38%, сами граждане жалуются, что он куда выше. По данным ежемесячных опросов ЦБ, накопленную за четыре года войны инфляцию люди оценивают в 83%, а по состоянию на апрель текущего года наблюдаемый рост цен уже составил 14,6%, что почти втрое выше официального показателя (5,6%).

