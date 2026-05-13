Jaguar представил революционное авто 4 13.05.2026, 14:09

Фото: Jaguar

Радикальный редизайн культовой марки.

Jaguar официально раскрыл название своего первого автомобиля в рамках новой стратегии развития — модель получила имя Type 01. Это первый шаг в масштабном перезапуске бренда, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Компания полностью пересматривает модельный ряд и имидж, отказываясь от прежней линейки в пользу полностью электрического будущего. Новый Type 01 символизирует «нулевые выбросы» и начало новой эпохи для марки.

Флагманский электромобиль получит три электродвигателя с совокупной мощностью свыше 1000 лошадиных сил и полным приводом. Также заявлены продвинутые системы подвески и акцент на фирменные ездовые качества Jaguar.

Дизайн модели описывается как «модернистский» — с угловатыми формами и элементами, отсылающими к классическим моделям бренда. Ожидается, что интерьер будет более сдержанным по сравнению с концепт-версией.

Название Type 01 отражает философию обновления: «Type» — наследие марки, «0» — переход к нулевым выбросам, «1» — первый шаг в новой линейке.

Успех этой модели критически важен для Jaguar, который рассчитывает закрепиться в сегменте премиальных электромобилей и запустить целую линейку новых моделей на ее базе.

