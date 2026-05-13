Пакистан и Ирак заключили соглашения с Ираном по прохождению танкеров через Ормузский пролив

Пакистан и Ирак заключили соглашения с Ираном по прохождению танкеров через Ормузский пролив1
- 13.05.2026, 14:33
В Reuters раскрыли детали.
Ирак и Пакистан официально закрепили новые энергетические и логистические договоренности с Ираном. Эти соглашения направленные на обеспечение безопасности и стабильности поставок нефти и газа через Ормузский пролив.
Соглашения стали результатом усиления влияния Тегерана в регионе и его стремления к жесткому контролю над ключевой водной артерией мира. Об этом сообщает Reuters.
Ключевые детали соглашений
Согласно полученным данным, новые документы предусматривают создание специальных «безопасных коридоров» для танкеров, следующих в порты Ирака и Пакистана. Взамен на гарантии беспрепятственного прохода и защиту от возможных перебоев в навигации, Багдад и Исламабад согласились на расширение сотрудничества в энергетическом секторе и использование иранских сервисных мощностей.
Источники констатировали, что новые договоренности лишь подтверждают, что Тегеран демонстрирует свои возможности по контролю над Ормузским проливом не только военными методами, но и через дипломатические рычаги, предлагая региональным игрокам предсказуемость в обмен на лояльность.
Детали соглашения с Ираком
Ирак, сильно зависящий от экспорта через южные порты, договорился о координации движения судов с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Это включает в себя предварительное уведомление о графиках движения танкеров и совместные меры по предотвращению экологических инцидентов.
Кроме того, Багдад подтвердил готовность увеличить импорт иранского природного газа для своих электростанций, несмотря на давление со стороны западных санкций.
Детали соглашения с Пакистаном
Для Пакистана сделка носит еще более выраженный энергетический характер. Исламабад ускоряет завершение строительства своего участка газопровода «Мир». В рамках соглашения по Ормузскому проливу Иран гарантирует приоритетную поддержку судам с пакистанскими грузами в случае возникновения кризисных ситуаций в проливе.
Геополитический контекст
Ормузский пролив является важнейшей мировой точкой транзита углеводородов, через которую проходит около 20% мирового потребления нефти. Эксперты полагают, что данные сделки являются ответом Тегерана на попытки международной изоляции. Заключая двусторонние пакты с соседями, Иран фактически создает «клуб доверенных партнеров», для которых риск блокировки пролива сводится к минимуму.
Западные аналитики выражают обеспокоенность тем, что подобные сепаратные соглашения могут ослабить международное давление на Тегеран и изменить баланс сил в Персидском заливе, предоставляя Ирану дополнительные инструменты для влияния на мировой рынок энергоносителей.