13 мая 2026, среда, 13:47
Писториус заявил о переломном моменте в войне РФ против Украины

  • 13.05.2026, 13:26
Борис Писториус

Украинцы имеют преимущество как в экономическом плане, так и на поле боя.

Министр обороны Германии Борис Писториус видит признаки переломного момента в войне России против Украины.

Об этом сообщает Die Welt.

«Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя», - сказал Писториус после визита в Украину.

По его словам, украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат.

На украинских командных пунктах в Запорожской и Днепропетровской областях Писториусу продемонстрировали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами.

Он также имел возможность собственными глазами наблюдать за операциями, которые продолжаются. Украина развила свои возможности, особенно с прошлого года, от чего, как ожидается, выиграют и немецкие вооруженные силы в рамках стратегического партнерства.

«Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины», - отметил немецкий министр.

