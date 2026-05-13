В минском метро умер пассажир 13.05.2026, 13:05

Ему стало плохо прямо в вагоне.

В Минском метрополитене скончался пассажир. Инцидент произошел на станции Площадь Якуба Коласа.

Как рассказала изданию onliner.by одна из пассажирок, около 9:10, выйдя из вагона, она увидела на платформе возле скамейки тело человека, накрытое простыней. Рядом находились сотрудники милиции.

Несмотря на происшествие, движение поездов продолжалось в штатном режиме.

В метрополитене сообщили журналистам, что одному из пассажиров стало плохо прямо в вагоне. Его вынесли на платформу и вызвали бригаду скорой помощи.

Однако, несмотря на усилия медиков, спасти человека не удалось.

