В Москве произошел пожар на территории Кремля в Измайлово
- 13.05.2026, 7:52
Огонь распространился на кровле одного из административных зданий.
В Москве в ночь с 12 на 13 мая случился пожар на территории Кремля. Однако речь идет не про объект в центре столицы РФ, а про культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово» ближе к окраине города.
Об этом сообщает РБК-Украина
По словам очевидцев, которых цитируют медиа, пожар вспыхнул вечером 12 мая на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово».
Как утверждается, огонь распространился на кровле одного из административных зданий. Общая площадь пожара достигла 200 квадратов метров, после чего огонь расширился на 1000 квадратных метров.
В московском МЧС заявили, что возгорание произошло в металлокаркасном строении на улице Вернисажной.
При этом РосСМИ «Осторожно, Москва» пишет, что по их данным, пожар начался в техническом помещении квестов, которое находится рядом с музейным комплексом. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание и неисправность проводки.
Согласно последней информации, на данный момент были спасены 5 человек при пожаре на территории Кремлля. К тушению огня привлечены более 100 человек и 30 единиц техники.