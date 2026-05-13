Лукашенко заявил о «мобилизации», чтобы подготовить армию к войне 25 13.05.2026, 8:16

Диктатор встретился с Хрениным.

Беларусь после завершения масштабной проверки вооруженных сил продолжит точечно отмобилизовывать воинские части для проверки боеготовности. Об этом заявил диктатор Александр Лукашенко. «Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне», — сказал Лукашенко во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным. Его слова приводит БелТА.

Во время доклада о готовности армии Лукашенко потребовал устранить недостатки. «Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки», — подчеркнул диктатор.

В конце марта министр обороны Виктор Хренин заявлял, что Беларусь на фоне нарастающих внешних угроз увеличивает масштабы проверок. По его словам, начавшаяся 11 марта комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности стала одной из самых масштабных в истории армии. В ее рамках из запаса были призваны около 5 тыс. военнообязанных. В апреле Лукашенко на совещании по итогам этой проверки заявлял: «Мы готовимся к войне... Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся». Он также говорил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до полумиллиона человек.

В марте прошлого года Лукашенко подписал указ «О переводе госорганов и иных организаций на работу в условиях военного времени». Указ координирует работу госорганов в военное время и определяет ряд организаций, руководителям которых могут присвоить воинские звания в случае необходимости. «Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время», — сказали тогда в пресс-службе Лукашенко.

За месяц до этого Лукашенко призвал граждан готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически». «Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», — сказал он. Лукашенко отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны «коллективного Запада» и добавил, что Беларусь находится «в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса».

