Стало известно о состоянии британской певицы Бонни Тайлер после операции 13.05.2026, 9:09

Бонни Тайлер

Поклонники массово оставляют слова поддержки.

Британская певица, легенда мировой музыки Бонни Тайлер находится в стабильном состоянии в больнице в Португалии после экстренной операции на кишечнике, проведенной на прошлой неделе, пишет Би-би-си.

«По состоянию на сегодняшнее утро Бонни остается серьезно больна, но ее состояние стабильно. Она находится в больнице в Фаро, однако врачи по-прежнему настроены оптимистично и считают, что она полностью восстановится», — сообщил Би-би-си представитель певицы.

По его словам, новые данные будут опубликованы, когда появится дополнительная информация о ее состоянии.

74-летнюю исполнительницу хита Total Eclipse Of The Heart госпитализировали в прошлую среду. После операции ее ввели в искусственную кому.

Поклонники массово оставляют слова поддержки под публикацией на странице Бонни Тайлер в Facebook, среди них есть те, кто перенес похожие операции.

Гитарист Эд Пул, работающий с Бонни Тайлер, также написал, что он и вся его группа «надеются и молятся, чтобы она справилась».

Певица Катрина Лесканич из группы Katrina and the Waves написала: «Дорогая Бонни, скорейшего тебе выздоровления и возвращайся зажигать! Мы тебя любим».

«Желаю тебе скорейшего восстановления, Бонни!» — написала исполнительница хита I Will Survive Глория Гейнор.

В пятницу в соцсетях появился пост с благодарностью за «невероятный поток любви и добрых пожеланий, которые мы получили для Бонни за последние несколько дней».

«Это действительно очень много для нас значит», — говорится в посте.

Бонни Тайлер, родившаяся 8 июня 1951 года и выросшая в валлийском городе Нит, больше всего известна благодаря своему мощному хиту-балладе Total Eclipse Of The Heart, вышедшему в 1983 году. Песня возглавила чарты как в Великобритании, так и в США — и до сих пор остается популярной.

Ранее в этом году композиция преодолела отметку в миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify.

Среди других известных песен Тайлер — ее дебютный хит Lost In France, выпущенный в 1976 году.

В 2013 году певица представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение», где заняла 19-е место из 26 участников.

А в 2023 году Бонни Тайлер была удостоена ордена Британской империи (MBE) за особые заслуги в музыке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com