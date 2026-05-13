Рубио стал героем мема из-за костюма 13.05.2026, 9:48

Госсекретарь США полетел в Китай не только под новым именем, но и в необычном виде.

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин вместе с президентом Дональдом Трампом, несмотря на действующие в отношении него китайские санкции. Вероятно, Пекин нашел необычный дипломатический способ обойти собственные ограничения — изменил написание фамилии Рубио на китайском языке, пишет RFI. Кроме того, в соцсетях привлекла внимание фотография Рубио на борту Air Force One, где он позирует в спортивном костюме.

Рубио должен прибыть в Китай 13 мая на борту президентского самолета Air Force One. Это его первый визит в страну, против властей которой он годами выступал как один из самых жестких критиков в американской политике. Еще будучи сенатором, Рубио активно продвигал санкции против Китая из-за предполагаемого использования принудительного труда уйгуров, а также критиковал подавление протестов в Гонконге. В ответ Пекин дважды вводил против него санкции, включая запрет на въезд.

Однако после назначения Рубио госсекретарем в январе 2025 года китайские государственные структуры и СМИ начали использовать другое китайское написание его фамилии. Речь идет о замене одного иероглифа в первом слоге фамилии Rubio. По словам двух дипломатов, это могло позволить формально обойти старый санкционный запрет, поскольку ограничения распространялись на прежний вариант написания имени.

Представитель посольства Китая Лю Пэнъюй заявил, что санкции касались «слов и действий господина Рубио во время его работы сенатором США по вопросам Китая». При этом Пекин дал понять, что не собирается препятствовать его нынешнему визиту в составе американской делегации.

Визит Трампа в Китай станет первой поездкой американского президента в КНР почти за десять лет. Ожидается, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будут обсуждаться торговля, ситуация вокруг Тайваня и развитие искусственного интеллекта.

Сам Рубио за последние месяцы заметно смягчил публичную риторику в адрес Пекина и поддержал курс Трампа на развитие экономических отношений с Китаем. При этом он продолжает подчеркивать, что Вашингтон не намерен обсуждать будущее Тайваня в обмен на торговые соглашения с Пекином.

Отдельное внимание в соцсетях привлек внешний вид Рубио во время перелета в Китай. На опубликованных Белым домом фотографиях госсекретарь был одет не в традиционный деловой костюм, а в серый спортивный костюм Nike Tech Fleece. Пользователи X сразу начали сравнивать его образ с вирусными фотографиями бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который появлялся в похожем костюме после задержания американскими силами в январе.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

В сети быстро появились мемы: Рубио называли «Мадуро в версии Госдепа», шутили, что он выглядит как диджей на борту Air Force One, и иронизировали над тем, что глава американской дипломатии неожиданно стал «моделью спортивной одежды». Сам Белый дом также подогрел обсуждение, опубликовав видео с параллельными кадрами Рубио и Мадуро в похожих костюмах.

Full circle moment pic.twitter.com/6hkxyGNo8J — The White House (@WhiteHouse) May 12, 2026

