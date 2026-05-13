«Тунеядцы» продолжают держать оборону 6 13.05.2026, 10:22

Лукашисты вынуждены подключать милицию к борьбе с неработающими.

Несмотря на все меры против «тунеядцев», их количество не уменьшается. Режим Лукашенко вынужден подключать к борьбе милицию: в Беларуси силовики продолжают преследовать тех, кто не занят в экономике. «Зеркало» рассказывает подробности.

В Оршанском районе милиция особое внимание обращает на людей трудоспособного возраста, которые «длительное время не работают, не учатся и не ведут подсобное хозяйство». Среди них — те, кто вышел из мест лишения свободы, а также находился в лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП). Как сообщается, этих людей привлекают к общественно полезному труду, к благоустройству общественных территорий и вовлечению в общественно полезный труд.

«Если гражданин, состоящий на профилактическом учете, игнорирует встречи с милиционерами, не является на беседы и ведет асоциальный образ жизни, а также не желает трудоустраиваться, то согласно действующему законодательству к нему могут быть применены следующие меры: административная ответственность — за неявку на профилактическое мероприятие неработающим грозит штраф в размере от двух до ста базовых величин (от 90 до 450 рублей на 13 мая. — Прим. ред.), общественные работы или административный арест, направление в ЛТП», — предупреждает оршанская милиция.

В Витебске к трудовым и общественно полезным работам, в том числе к уборке территории, привлекают как не занятых в экономике, так и тех, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, МВД ранее предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за «невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения». Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции.

