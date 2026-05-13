«За все, включая ремонт, выйдет $10 000 по курсу» 3 13.05.2026, 10:46

Минчанин рассказал, как строит дом из морского контейнера.

Когда цены на стройматериалы и работы начинают кусаться, многие задумываются о смелых экспериментах. Минчанин Игорь решил не связываться с классической стройкой, а вместо этого создать загородный дом из 12‑метрового морского контейнера. Хотя для Беларуси такая идея пока не является обычной, мужчина уверен в своем выборе, рассказывает Onliner.

Участок в деревне Любячка около Марьиной Горки был выбран неслучайно: там живут родственники жены, и это место стало для семьи настоящим хутором.

В 2016 году, когда у пары родилась двойня, стало понятно, что сидеть в квартире в Каменной Горке больше не хочется, поэтому Игорь приобрел пятнадцать соток земли всего за $500 по тогдашнему курсу через сельсовет.

Первоначально территория была заросшим пустырем, который пришлось долго расчищать бензопилами, выравнивать трактором и даже завозить дополнительную землю.

Первым объектом на участке стал небольшой каркасный дом площадью 38 «квадратов». Позже появилась баня и хозяйственная постройка, с которой возникли проблемы из-за некачественной работы местных строителей.

После этого случая Игорь, который работает мастером участка на госпредприятии, решил заниматься строительством самостоятельно, хотя раньше и не имел опыта в электрике или сантехнике.

Идея использовать морской контейнер пришла, когда понадобилось место для хранения многочисленной техники: велосипедов, скутера и квадроцикла.

Игорь нашел объявление о продаже контейнера, который пришел с товаром из Китая, и приобрел его за 2900 рублей. Еще около 1050 рублей понадобилось на логистику — доставку и разгрузку краном.

Контейнер площадью 30 квадратных метров было решено разделить на две части: 17,5 «квадрата» отвели под жилую зону для гостей, а остальное — под хозяйственный блок.

В процессе работы Игорь вырезал в металлическом корпусе проемы под окна и двери, усиливая их профилем, чтобы стенки не повело.

От панорамного остекления отказались из-за высокой стоимости и риска трещин, остановившись на окнах размером 1,2 на 1,2 метра.

Одной из главных задач было создание правильной вентиляции, чтобы летом дом не превращался в «термос». Для этого установили приточный клапан и вытяжку в санузле.

Стены и потолок Игорь самостоятельно утеплил пенополиуретаном, а пол — экструдированным пенополистиролом.

Внутренняя отделка включает каркас из гипсокартона, который позже покроют стеклообоями — это поможет избежать трещин, если конструкция будет немного «играть».

В санузле уже уложен керамический гранит, установлен унитаз и умывальник. Коммуникации подведены: вода поступает из скважины, а канализация организована через септик. Отопление будет обеспечивать система теплого пола.

Снаружи дом покрасят специальной серой краской для морских судов, которая защитит металл от коррозии.

По словам владельца, такой дом имеет 50 лет гарантии и не требует регистрации, так как считается движимым имуществом.

Весь проект с ремонтом и мебелью обойдется примерно в 30 000 рублей (около $10 000), что значительно дешевле готовых аналогов на рынке.

Игорь планирует закончить работы уже в начале лета и в будущем не исключает возможности открыть на базе таких домов собственный глэмпинг.

