Ученые: Ребенок в утробе зевает в ответ на зевание матери 13.05.2026, 11:18

Механизм передачи сигнала пока неизвестен.

Когда беременная женщина смотрит невыносимо скучный фильм, ребенок в утробе догадывается об этом. Ученые из Пармского университета (Италия) провели эксперимент и обнаружили, что плод тоже может «заразиться» зевотой, пишет «Нож».

В эксперименте участвовали 38 здоровых итальянок, находившихся на 28–32-й неделе беременности. Женщин попросили сидеть в тихой комнате и смотреть разные ролики — видео с зевающими людьми либо иной контент с изображением человеческих лиц.

Пока участницы смотрели ролики, специальная камера записывала их мимику. В то же самое время аппарат двухмерного ультразвукового исследования фиксировал информацию о движении губ и носа плода.

По данным ученых, в ходе активной фазы эксперимента зевнули 64% матерей и около 53% нерожденных детей. Расчеты показали, что ребенок начинал зевать вскоре после того, как зевнула его мать: средняя задержка составляла 90 секунд. Обученная ИИ-модель подтвердила, что связь между действиями матери и плода не была случайной.

Если верить авторам статьи, точный механизм передачи сигнала пока неизвестен. По предположению ученых, одно из возможных объяснений выглядит так: изменение давления в брюшной полости матери или выброс гормонов могут служить скрытым сигналом для эмбриона.

