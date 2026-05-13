Под Гродно рысь вышла из леса 2 13.05.2026, 12:01

Видеофакт.

Под Гродно люди заметили дикую рысь. Необычная встреча произошла недалеко от агрогородка Озёры, на дороге между Новой Рудой и Озёрами, пишет newgrodno.by.

Чтобы увидеть это животное, не пришлось даже идти в лес — рысь сама вышла близко к дороге и сидела на большом бревне прямо на обочине. Вела она себя очень спокойно и расслабленно, напоминая домашнего кота, который отдыхает после еды. При этом хищник внимательно наблюдал за людьми, которые снимали его на видео.

Автор ролика отметил, что хорошо, что рысь не проявила агрессию. Специалисты, однако, напоминают, что эти животные обычно не нападают на человека без причины. Опасность может возникнуть только в том случае, если зверя сильно напугать или спровоцировать. Поэтому при встрече с рысью лучше не подходить близко и наблюдать за ней издалека.

Рысь занесена в Красную книгу Беларуси, поэтому вред, нанесённый этому животному, карается законом. В последние годы численность рысей в стране постепенно увеличивается. На конец 2025 года в Беларуси насчитывалось около двух тысяч особей, поэтому встречи с этими хищниками в лесах становятся всё более частыми.

