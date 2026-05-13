Бойцы ВСУ впервые сбили новый российский БПЛА «Бердыш» 13.05.2026, 11:47

Появилось видео перехвата.

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили новейший российский тяжелый беспилотник «Бердыш». Об этом в Facebook сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ.

По данным ОК «Юг», отличились, в частности, операторы БпЛА подразделения Legion 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Этот новый тяжелый дрон российские оккупанты использовали для логистики и ударов по позициям Сил обороны Украины.

Украинские операторы при помощи дрона перехватили «Бердыш» и уничтожили его в небе. Оккупационная армия РФ начала использовать «Бердыш» с 2025 года. Если быть более точным, то с конца 2025 года. Тогда российские СМИ сообщили, что армия РФ получила первую партию новых тяжелых беспилотников.

Этот дрон в 2024 году разработал «Уралдронзавод», взяв за основу украинский ударный дрон «Баба-яга». «Бердыш» выполнен по модульной схеме. Он может применяться для ударов, разведки, в логистических целях, а также для установки противотанковых и противопехотных мин. Его грузоподъемность составляет 20 кг, а дальность полета 25 км (груз весом до 20 кг доставляют на расстояние до 15 км). Нужно отметить, что до сих пор бойцы Сил обороны Украины еще не сбивали российский БпЛА «Бердыш». Во всяком случае, в открытых источниках об этом ничего не говорится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com