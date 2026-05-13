Журналисты побывали в секретном штабе Украины, где ломают планы армии РФ
- 13.05.2026, 12:30
Он находится в нескольких километрах от фронта.
Украинские военные заявляют, что начали менять ход войны благодаря новой цифровой системе управления боем «Дельта», которая в режиме реального времени объединяет разведданные, карты, видеопотоки дронов и координаты целей, пишет (перевод — сайт Charter97.org).
Журналисты получили доступ к секретному командному центру украинской разведки (ГУР) в Запорожье — всего в нескольких километрах от линии фронта. Именно там операторы отслеживают позиции российских войск и координируют удары дронов.
«Мы можем видеть все поле боя и мгновенно передавать координаты», — рассказал один из украинских командиров..
На огромных экранах отображаются десятки видеопотоков с разведывательных и ударных беспилотников. Система автоматически фиксирует уничтоженные цели. По словам украинских военных, именно «Дельта» стала «цифровым позвоночником» армии Украины.
Особую роль в войне теперь играют FPV-дроны на оптоволоконном управлении, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Командиры утверждают, что после их массового появления «фронт превратился в ад».
«Если техника появляется на передовой — она уничтожается на сто процентов», — говорит командир с позывным «Таггарт».
Украинские военные также перехватывают переговоры российских подразделений. По их словам, многие российские мобилизованные плохо обучены, испытывают проблемы со снабжением и идут в атаку под угрозами командиров.
Один из операторов дронов, бывший IT-инженер Дмитрий Жлуктенко, признался, что война изменила восприятие смерти. Вместо слова «убить» бойцы все чаще используют термин «удалить».
«Я понимаю, что мы делаем больно россиянам. И я этим горжусь», — заявил он.
При этом украинские военные признают, что главная проблема остается прежней — нехватка людей и ресурсов для масштабирования технологий, которые уже доказали эффективность на поле боя.