Журналисты побывали в секретном штабе Украины, где ломают планы армии РФ 13.05.2026, 12:30

Он находится в нескольких километрах от фронта.

Украинские военные заявляют, что начали менять ход войны благодаря новой цифровой системе управления боем «Дельта», которая в режиме реального времени объединяет разведданные, карты, видеопотоки дронов и координаты целей, пишет (перевод — сайт Charter97.org).

Журналисты получили доступ к секретному командному центру украинской разведки (ГУР) в Запорожье — всего в нескольких километрах от линии фронта. Именно там операторы отслеживают позиции российских войск и координируют удары дронов.

«Мы можем видеть все поле боя и мгновенно передавать координаты», — рассказал один из украинских командиров..

На огромных экранах отображаются десятки видеопотоков с разведывательных и ударных беспилотников. Система автоматически фиксирует уничтоженные цели. По словам украинских военных, именно «Дельта» стала «цифровым позвоночником» армии Украины.

Особую роль в войне теперь играют FPV-дроны на оптоволоконном управлении, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Командиры утверждают, что после их массового появления «фронт превратился в ад».

«Если техника появляется на передовой — она уничтожается на сто процентов», — говорит командир с позывным «Таггарт».

Украинские военные также перехватывают переговоры российских подразделений. По их словам, многие российские мобилизованные плохо обучены, испытывают проблемы со снабжением и идут в атаку под угрозами командиров.

Один из операторов дронов, бывший IT-инженер Дмитрий Жлуктенко, признался, что война изменила восприятие смерти. Вместо слова «убить» бойцы все чаще используют термин «удалить».

«Я понимаю, что мы делаем больно россиянам. И я этим горжусь», — заявил он.

При этом украинские военные признают, что главная проблема остается прежней — нехватка людей и ресурсов для масштабирования технологий, которые уже доказали эффективность на поле боя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com