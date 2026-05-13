13 мая 2026, среда, 12:41
  • 13.05.2026, 12:30
Журналисты побывали в секретном штабе Украины, где ломают планы армии РФ

Он находится в нескольких километрах от фронта.

Украинские военные заявляют, что начали менять ход войны благодаря новой цифровой системе управления боем «Дельта», которая в режиме реального времени объединяет разведданные, карты, видеопотоки дронов и координаты целей, пишет (перевод — сайт Charter97.org).

Журналисты получили доступ к секретному командному центру украинской разведки (ГУР) в Запорожье — всего в нескольких километрах от линии фронта. Именно там операторы отслеживают позиции российских войск и координируют удары дронов.

«Мы можем видеть все поле боя и мгновенно передавать координаты», — рассказал один из украинских командиров..

На огромных экранах отображаются десятки видеопотоков с разведывательных и ударных беспилотников. Система автоматически фиксирует уничтоженные цели. По словам украинских военных, именно «Дельта» стала «цифровым позвоночником» армии Украины.

Особую роль в войне теперь играют FPV-дроны на оптоволоконном управлении, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Командиры утверждают, что после их массового появления «фронт превратился в ад».

«Если техника появляется на передовой — она уничтожается на сто процентов», — говорит командир с позывным «Таггарт».

Украинские военные также перехватывают переговоры российских подразделений. По их словам, многие российские мобилизованные плохо обучены, испытывают проблемы со снабжением и идут в атаку под угрозами командиров.

Один из операторов дронов, бывший IT-инженер Дмитрий Жлуктенко, признался, что война изменила восприятие смерти. Вместо слова «убить» бойцы все чаще используют термин «удалить».

«Я понимаю, что мы делаем больно россиянам. И я этим горжусь», — заявил он.

При этом украинские военные признают, что главная проблема остается прежней — нехватка людей и ресурсов для масштабирования технологий, которые уже доказали эффективность на поле боя.

