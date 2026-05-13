Обратную сторону Луны показали в невиданных деталях 13.05.2026, 12:35

Уникальные кадры спутника Земли.

Астрофотограф Эндрю Маккарти за несколько недель до старта «Артемиды-II» написал командиру экипажа Риду Уайсмену. Он предложил снять Луну так, как это делают астрофотографы на Земле. Уайсмен сразу согласился. Вместе со специалистами НАСА, которые готовили астронавтов к работе с камерами на борту Orion, они разработали план съёмки, пишет «Хайтек».

Во время пролёта Луны Уайсмен делал серии кадров с разной экспозицией и в разные моменты полёта. После возвращения Маккарти объединил снимки методом стэкинга — наложением множества кадров друг на друга. Случайный шум при этом исчезает, а полезная информация остаётся. Так проявляются тончайшие различия в цвете и составе лунной поверхности. Голубые оттенки указывают на базальтовые породы, богатые титаном. Коричневые и красноватые области связаны с железом и древним выветрившимся грунтом.

Маккарти подчеркнул: на снимках нет художественной интерпретации. Все цвета реально существуют, просто человеческий глаз недостаточно чувствителен к ним. На Земле астрофотографу приходится объединять сотни, а иногда и тысячи кадров — атмосферные искажения серьёзно ухудшают изображения. Съёмка из космоса дала гораздо более качественный исходный материал.

Миссия «Артемида-II» стартовала 1 апреля и завершилась 10 апреля. Четверо астронавтов провели в полёте к Луне и обратно десять дней. НАСА выложило больше 12 тысяч фотографий. Маккарти признался, что успел обработать лишь малую часть, и пообещал продолжить работу.

