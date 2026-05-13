В Каунасе приземлился шар контрабандистов с белорусскими сигаретами 13.05.2026, 11:30

Он перевозил девять тысяч пачек.

В литовском Каунасе в ночь на среду приземлился воздушный шар, перевозивший крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси, пишет Delfi.

Как сообщил представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис, аэростат опустился около 03.17 на улице Лаурино Ивинскё. В прикрепленных к шару коробках находились шесть ящиков с контрабандными сигаретами — всего около 9 тысяч пачек белорусской продукции.

По данным литовских правоохранителей, поток подобных контрабандных аэростатов в последние месяцы несколько снизился, однако проблема по-прежнему остается серьезной.

