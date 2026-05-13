СМИ: Путину докладывают о «крахе» 1 13.05.2026, 11:10

4,036

Фото: Getty Images

Стало известно о планах Кремля по Донбассу.

Россия и Украина все меньше верят в перспективу мирных переговоров при посредничестве США. По данным Financial Times, Владимир Путин сосредоточился на захвате новых территорий силой и планирует ужесточить требования после возможного контроля над Донбассом.

Об этом сообщили источники Financial Times, ознакомленные с позициями Москвы и Киева.

По их словам, в Кремле считают, что после завершения войны на Ближнем Востоке шансов на возобновление активных переговоров почти не останется. Украинские чиновники также считают, что переговорный процесс фактически зашел в тупик еще после февральских контактов с Россией.

«Американская сторона не добилась от России никакого прогресса. Все, что можно было обсудить, уже обсудили», — сказал один из украинских чиновников.

По информации FT, российское командование убедило Путина, что армия РФ может полностью захватить Донбасс до осени. После этого Кремль якобы планирует повысить «цену» возможного перемирия и выдвинуть новые территориальные требования. В частности, речь идет о Херсонской и Запорожской областях, которые Россия объявила аннексированными в 2022 году, хотя часть этих регионов остается под контролем Украины.

В то же время собеседники издания утверждают, что Путин продолжает стремиться удержать Дональда Трампа в мирном процессе, даже несмотря на потерю доверия к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США остаются вовлеченными в дипломатию, хотя «очевидно, что война в Иране сейчас привлекает наибольшее внимание Америки и президента США».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отреагировал на предложение Путина относительно возможного европейского посредника. Российский президент предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

«Мы категорически не поддерживаем такую кандидатуру», — сказал Сибига.

FT пишет, что Путин остается уверенным в возможном обвале украинского фронта, несмотря на удары украинских дронов по территории РФ и медленный темп наступления российской армии. Один из источников издания заявил, что Путину докладывают, что якобы «украинцам трудно, их фронт разрушается и у них закончились люди».

При этом собеседники газеты, близкие к переговорам, считают, что настоящие цели Кремля могут быть значительно шире Донбасса. По их словам, Россия все еще стремится установить контроль над большей частью Украины, включая Киев и Одессу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com