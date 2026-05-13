Forbes: Украинские дроны с ИИ «разносят» российскую логистику в глубоком тылу
- 13.05.2026, 11:03
Меняя характер войны.
Украинские силы все активнее применяют дроны с искусственным интеллектом для ударов по российским линиям снабжения, расширяя боевые действия далеко за пределы фронта и меняя характер войны, пишет Forbes.
Во время работы на передовом командном пункте в Харьковской области журналисты наблюдали, как украинские операторы запускают беспилотник, который в финальной фазе самостоятельно фиксирует цель и корректирует наведение. Через несколько минут другой дрон поразил обнаруженное транспортное средство противника.
Командир подразделения беспилотников «Ясные Глаза» 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» Георгий Волков отмечает, что технологии кардинально меняют тактику боя:
«Технологии развиваются, меняя поле боя».
По его словам, новые системы позволяют не только быстрее находить цели, но и наносить удары в глубоком тылу российских позиций – по логистике, которая обеспечивает наступательные действия.
Дроны как более дешевая альтернатива ракетам
Украинские подразделения все чаще заменяют дорогие системы высокоточного оружия дешевыми FPV-дронами и автономными платформами. В некоторых случаях стоимость таких беспилотников составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.
«Благодаря собственным разработкам мы не ограничены в планировании военных операций», – отметил один из украинских офицеров.
По данным украинских военных, это позволяет одновременно атаковать различные уровни российской логистики – от передовых позиций до тыловых складов и транспортных маршрутов на расстоянии десятков километров.
Удары по логистике вместо фронтальных атак
Украинская тактика все больше направлена не на прямое уничтожение сил противника на линии фронта, а на разрушение системы снабжения:
топливные колонны;
склады боеприпасов;
командные пункты;
маршруты снабжения.
Эксперты отмечают, что такая стратегия постепенно «размывает» возможности российской армии по ведению наступательных действий.
«Тыл больше не является безопасным»
Аналитики и военные блогеры признают, что глубина фронта для российских сил больше не гарантирует безопасности. Украинские дроны все чаще работают на расстояниях 30–100 км и более от линии соприкосновения, поражая транспорт и технику.
«Эти атаки… вызывают перебои в ротации войск и дефицит боеприпасов», – сказал Дмитрий Путята, военнослужащий украинских Сил беспилотных систем.
По оценкам экспертов, Украина движется к модели массового использования автономных систем, где один оператор сможет управлять десятками дронов одновременно. Эффективность таких систем зависит от радиоэлектронной борьбы, погоды и быстрой адаптации противника.