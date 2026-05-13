Forbes: Украинские дроны с ИИ «разносят» российскую логистику в глубоком тылу 13.05.2026, 11:03

Меняя характер войны.

Украинские силы все активнее применяют дроны с искусственным интеллектом для ударов по российским линиям снабжения, расширяя боевые действия далеко за пределы фронта и меняя характер войны, пишет Forbes.

Во время работы на передовом командном пункте в Харьковской области журналисты наблюдали, как украинские операторы запускают беспилотник, который в финальной фазе самостоятельно фиксирует цель и корректирует наведение. Через несколько минут другой дрон поразил обнаруженное транспортное средство противника.

Командир подразделения беспилотников «Ясные Глаза» 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» Георгий Волков отмечает, что технологии кардинально меняют тактику боя:

«Технологии развиваются, меняя поле боя».

По его словам, новые системы позволяют не только быстрее находить цели, но и наносить удары в глубоком тылу российских позиций – по логистике, которая обеспечивает наступательные действия.

Дроны как более дешевая альтернатива ракетам

Украинские подразделения все чаще заменяют дорогие системы высокоточного оружия дешевыми FPV-дронами и автономными платформами. В некоторых случаях стоимость таких беспилотников составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

«Благодаря собственным разработкам мы не ограничены в планировании военных операций», – отметил один из украинских офицеров.

По данным украинских военных, это позволяет одновременно атаковать различные уровни российской логистики – от передовых позиций до тыловых складов и транспортных маршрутов на расстоянии десятков километров.

Удары по логистике вместо фронтальных атак

Украинская тактика все больше направлена не на прямое уничтожение сил противника на линии фронта, а на разрушение системы снабжения:

топливные колонны;

склады боеприпасов;

командные пункты;

маршруты снабжения.

Эксперты отмечают, что такая стратегия постепенно «размывает» возможности российской армии по ведению наступательных действий.

«Тыл больше не является безопасным»

Аналитики и военные блогеры признают, что глубина фронта для российских сил больше не гарантирует безопасности. Украинские дроны все чаще работают на расстояниях 30–100 км и более от линии соприкосновения, поражая транспорт и технику.

«Эти атаки… вызывают перебои в ротации войск и дефицит боеприпасов», – сказал Дмитрий Путята, военнослужащий украинских Сил беспилотных систем.

По оценкам экспертов, Украина движется к модели массового использования автономных систем, где один оператор сможет управлять десятками дронов одновременно. Эффективность таких систем зависит от радиоэлектронной борьбы, погоды и быстрой адаптации противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com