Знаменитый бюджетник Opel показали вживую в топовом исполнении 13.05.2026, 10:33

Немецкая компания использовала компоненты моделей Peugeot, Alfa Romeo и Lancia.

Opel Corsa – знаменитая европейская бюджетная модель, которую покупатели любят десятилетиями. Производитель нашел новый способ создать топовое исполнение этого автомобиля. Его показали вживую после премьеры.

Новый вариант Opel Corsa (также Vauxhall Corsa), про который рассказали на канале Electrifying, удивил своими характеристиками. Для этого немецкая компания внутри концерна Stellantis использовала компоненты моделей Peugeot, Alfa Romeo и Lancia.

Новый спортивный хэтчбек Opel Corsa GSE предлагает электрическую силовую установку мощностью 280 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с.

Самый мощный и быстрый Opel Corsa GSE 2027 года займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. От стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Запас хода Opel Corsa GSE составляет 350 км. Компактный электрокар из Германии оснащен батарейным блоком емкостью 54 кВтч.

