В Беларуси появились пиццематы 2 13.05.2026, 10:10

Какой там ассортимент и сколько стоит пицца.

В регионах начали устанавливать так называемые пиццематы. В них круглосуточно и за несколько минут можно купить горячую пиццу. Судя по объявлению на автомате, блюдо готовится всего за 3 минуты. Журналисты Tochka.by изучили ассортимент и цены, а также мнения людей.

Бурный ажиотаж вызвало появление такой машины в Речице. Обзор новинки выложила местная блогерша.

«Вы такое где-нибудь еще видели?! Я в шоке, если честно», — написала она. Тиктокерша также протестировала аппарат.

После приготовления девушка заявила, что это «явление пиццы народу». Также, по ее словам, продукт был «свеженький».

Что касается цен, то, судя по видео, самой дешевой была пицца «Маргарита» за 17,9 рубля. В среднем цены варьируются от 22,9 до 23,9 рубля за упаковку.

Также в меню были замечены такие пиццы: мясная, с грушей и сыром дорблю, а также с ветчиной и грибами.

Как обычно, в комментариях мнения разделились. Многих не устраивала цена, а также некоторые считали, что пиццамат «через месяц сломают», и называли его «шайтан-машиной».

Некоторые сомневались в свежести продукта. Так, одна пользовательница указала, что в соседнем магазине будет дешевле «с пылу с жару и уж точно свежая».

Нашлись и те, кто совсем не доверяет технологии.

«Показывали разборку автомата, кофейного, там были черви, а тут что будет?» — задаются вопросом в сети.

Пользовательнице Марии тоже не понравилась идея. По ее мнению, пицца выглядит «неаппетитно за такие деньги».

Но не все были такими категоричными.

«Круглосуточная пицца — класс!» — написал пользователь.

Еще один комментатор решил дать свои советы.

«Сделали бы хоть цену меньше, расходов же меньше у владельцев», — предположил он.

Он сравнил озвученную сумму с ценами в пиццерии, сказав, что в пиццамате некоторые виды получаются дороже, чем в кафе.

