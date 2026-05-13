Белорус случайно выбросил в мусор 5000 долларов и 3000 евро, которые спрятала жена 13.05.2026, 9:25

Удалось ли найти деньги?

Водитель и грузчик мусоровоза из Слуцка рассказали о необычных находках и ситуациях за время работы. Среди них — история о горожанине, который случайно выбросил в мусор 5000 долларов и 3000 евро, спрятанные женой в шкафу. Найти деньги после этого так и не удалось, пишет «Минская правда».

Водитель мусоровоза Владимир Кравченя работает в КУП «Слуцкое ЖКХ» уже 11 лет. Его рабочий день начинается около половины шестого утра. За смену он проезжает до 100 километров и делает десятки остановок во дворах, частном секторе и возле организаций.

По словам водителя, главная проблема на маршрутах — припаркованные автомобили, из-за которых мусоровозу часто сложно подъехать к контейнерам.

«Процентов сорок у нас стоят нарушители», — отмечает Владимир.

Раньше в таких случаях приходилось вызывать ГАИ, теперь коммунальники чаще просто меняют маршрут и возвращаются позже.

При этом сотрудники ЖКХ жалуются, что некоторые жители оставляют возле контейнеров мусор, который обычные мусоровозы не предназначены вывозить. Во время поездки по частному сектору Владимир показал старую дверь, лежавшую среди мешков с отходами.

«Ну вот куда мы ее заберем? Люди выбрасывают полное ведро строительного мусора: бетон, камни, блоки — такое грузчику одному даже поднять сложно. Машины выходят из строя, потому что спецоборудование на такое не рассчитано», — объяснил он.

Вместе с Владимиром в рейсы выходит грузчик Леонид Петров, который работает в ЖКХ с начала 1990-х. За смену через его руки проходят несколько тонн отходов, а среди находок за годы работы были и опасные вещи, например, кислота в бутылках.

«Загрузили мусор, а внутри видна была бутылка с кислотой, разбилась, все потекло по кузову, начало разъедать краску, шипело. Испугались тогда хорошо. Горели у нас мусоровозы зимой из-за того, что люди выбрасывали золу и тлеющие угли. Машина едет, дым из кузова, пламя. Водитель до свалки не доехал бы, выгружал прямо на снег в поле», — рассказал коммунальник.

Но бывают и курьезные истории:

«Однажды продавец выбросила в мусор пакет с лотереями — несколько пачек. Хорошо, мы на свалке показали, где куча, продавец вместе с заведующей два часа гребли — нашли. А другой случай: жена спрятала деньги в шкафу — 5000 долларов и 3000 евро — а муж вместе с бутылками выбросил. Искали потом, но не нашли».

А Владимир вспомнил еще один случай:

«Вот я ездил две недели подряд — матрас двухспальный, строительный мусор, скорее всего, делают ремонт. Потом как-то подъезжаю на загрузку, а мне обещают жалобу: «Заберите матрас, а то буду звонить в Минск. Сразу на 115».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com